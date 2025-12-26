ق ز
    استاناداعى مەيرامحانالاردىڭ ءبىرى ورتكە وراندى

    استانا. KAZINFORM - ەلوردادا دىنمۇحامەد قونايەۆ كوشەسى بويىندا ورنالاسقان مەيرامحانالاردىڭ ءبىرى ورتەندى. قازىرگى ۋاقىتتا توتەنشە جاعداي مينيسترلىگىنىڭ كۇشتەرى ءورتتى وقشاۋلادى.

    Астанадағы мейрамханалардың бірі өртке оранды
    Фото: ТЖМ

    - ناقتىلانعان مالىمەتتەر بويىنشا، دىنمۇحامەد قونايەۆ كوشەسى بويىنداعى مەيرامحانالاردىڭ بىرىندە ءۇيدىڭ سىرتقى قاپتاماسى مەن جەلدەتكىش جۇيەسىنىڭ جىلىتقىشى جانعان. زارداپ شەككەندەر جوق، - دەپ اتاپ وتەدى ۆەدومستۆودان.

    ايتا كەتەيىك، كەشە پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋ جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق كوميسسيا وتىرىسىن وتكىزدى. ونىڭ بارىسىندا مەرەكە كۇندەرى ءورت قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسىنە دە كوڭىل اۋدارىلدى.

    Пожар на крыше ресторана тушат в Астане по повышенному рангу
    Фото:МЧС

    - ت ج م كۇشتەرىمەن ادامدار كوپ جينالاتىن 7 مىڭنان استام نىسانعا تەكسەرۋ جۇرگىزىلدى جانە ءورت قاۋىپسىزدىگى بويىنشا انىقتالعان زاڭبۇزۋشىلىقتار جويىلدى. جاڭا جىلدىق ءىس- شارالار وتكىزىلەتىن ورىندار تەكسەرىلىپ، پايدالانۋعا رۇقسات بەرىلدى. حالىقتىڭ الەۋمەتتىك وسال ساناتىنداعى ازاماتتار تۇراتىن تۇرعىن ۇيلەردە ورتكە قارسى داتچيكتەردى مونتاجداۋ جالعاسىپ جاتىر. قازىرگى ۋاقىتتا 36 مىڭنان استام قورعانىس قۇرىلعىلارى ورناتىلعان، - دەلىنگەن ۇكىمەت باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان حابارلامادا.

