استاناداعى ل ر ت پويىزدارىنىڭ ماشينيستەرىنە قوسىمشا ىرىكتەۋ جاريالاندى
استانا. قازاقپارات - «City Transportation Systems» ج ش س استانا قالاسىنداعى جەڭىل رەلستى كولىك جەلىسىندە جۇمىس ىستەيتىن پويىز وپەراتورلارىنا (ماشينيست) قوسىمشا قابىلداۋ باستالعانىن حابارلايدى.
LRT پويىز وپەراتورلارىنىڭ نەگىزگى مىندەتتەرى:
- جولاۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن جانە پويىزدىڭ تەحنيكالىق جاعدايىن، بارلىق قاۋىپسىزدىك نورمالارىنىڭ ساقتالۋىن قاداعالاۋ؛
- اۆتوماتتاندىرىلعان باسقارۋ جۇيەسىنىڭ جۇمىسىن ۇزدىكسىز باقىلاۋ، اقاۋلاردى انىقتاۋ جانە جويۋ؛
- ۆاگونداردىڭ ەلەكترلى جىلىتۋدى/جەلدەتۋدى ساقتاۋ، جولاۋشىلاردى ءوتىرعىزىپ/تۇسىرۋ ءتارتىبىن رەتتەۋ، جىلجىمالى قۇرامنىڭ ۇزدىكسىز جۇمىسىن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا باسقا دا جۇمىستاردى اتقارۋ.
- وپەراتورلار ق ر ەڭبەك كودەكسىنە سايكەس رەسمي جۇمىسقا ورنالاسادى. سونىمەن قاتار جۇمىس بەرۋشىنىڭ ەسەبىنەن بىلىكتىلىكتى ارتتىرىپ، وقىتۋدان وتەدى. وقىتۋ ناتيجەسى بويىنشا LRT باسقارۋعا ارنالعان حالىقارالىق ۇلگىدەگى سەرتيفيكات بەرىلەدى. وقىتۋ استانا قالاسىندا جۇرگىزىلەدى. وقۋ مەرزىمى - 8 اي. باعدارلامانىڭ ماقساتى - مامانداندىرىلعان كومپانيالاردى جۇمىسقا تارتپاي، جەڭىل رەلستى كولىكتى پايدالانۋ، اعىمداعى جانە كۇردەلى قىزمەت كورسەتۋ ءۇشىن بىلىكتى مامانداردى دايارلاۋ، - دەلىنگەن «City Transportation Systems» تاراتقان حابارلامادا.
ۇمىتكەرلەرگە قويىلاتىن تالاپتار:
- تەمىر جول كولىگى سالاسىنداعى جوعارى ءبىلىم؛
- جۇمىس تاجىريبەسى لوكوموتيۆ ماشينيسى لاۋازىمىندا كەمىندە 3 جىل/لوكوموتيۆ ماشينيسى كومەكشىسى رەتىندە كەمىندە 5 جىل.
- اۋىسىمدىق كەستەمەن جۇمىس ىستەۋگە دايىن بولۋ.
تۇيىندەمە CTS رەسمي سايتى ارقىلى قابىلدانادى. سۇراقتار بويىنشا تەلەفون ءنومىرى: استانا قالاسى +7 (7172) 577 177 (ىشكى 102, 31)
ايتا كەتەيىك، قازىر LRT پويىزدارىنىڭ 29 وپەراتورى تيانجين قالاسىندا (ق ح ر) وقىپ جاتىر. وقۋدىڭ اياقتالۋى قىركۇيەك ايىندا سىناق ساپارلارىنىڭ باستالۋىنا جوسپارلانعان. وقىتۋ مەردىگەر ۇيىم - China Railway Asia-Europe Construction Investment كومپانياسىمەن LRT سالۋ شارتىنىڭ شەڭبەرىندە ىسكە اسىرىلادى.
بۇدان بۇرىن ماۋسىمدا استانادا بەلگىسىز بىرەۋلەر LRT ۆاگوندارىنا سۋرەت سالىپ كەتكەنى انىقتالدى. كەيىننەن وسى وقيعاعا بايلانىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.