12:07, 29 - قاڭتار 2026 | GMT +5
استاناداعى جول اپاتىنان ەكى ادام قازا تاپتى - قىلمىستىق ءىس قوزعالدى
استانا. KAZINFORM - سارايشىق كوشەسىندەگى كەزەكتى ءىرى جول اپاتى ەكى ادامنىڭ ءومىرىن قيدى. بۇل تۋرالى پوليتسيا دەپارتامەنتى مالىمدەدى.
- «Toyota» كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى سارايشىق كوشەسىمەن تۇركىستان كوشەسىنە قاراي كەلە جاتىپ، كوپىر ۇستىندە رۋلگە يە بولا الماي قالعان. سونىڭ سالدارىنان ول قارسى بەتكە شىعىپ كەتىپ، ءوز جولىمەن كەلە جاتقان «Lada» جانە «Skoda» كولىكتەرىمەن سوقتىعىسقان، - دەلىنگەن رەسمي حابارلامادا.
اپات سالدارىنان ەكى ادام وقيعا ورنىندا كوز جۇمدى. قازىرگى ۋاقىتتا اتالعان دەرەك بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.