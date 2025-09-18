ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    استاناداعى جارمەڭكەدە اباي مەن اتىراۋ وبلىستارىنىڭ 400 توننا ءونىمى ۇسىنىلادى

    استانا. KAZINFORM — استانادا وتەتىن جارمەڭكەدە اباي مەن اتىراۋ وبلىستارىنان جەتكىزىلگەن 400 توننادان استام اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرى ساتىلادى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

    Астанада Ақтөбе облысының ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтіп жатыр
    Фото: Ақтөбе облыстық әкімдігі

    استانادا الداعى وڭىرلىك اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى 20-21 - قىركۇيەك كۇندەرى وتەدى.

    بيىل ءوز ونىمدەرىن اباي مەن اتىراۋ وبلىستارىنىڭ تاۋار وندىرۋشىلەرى ۇسىنادى.

    جارمەڭكەدە اباي جانە اتىراۋ وبلىستارىنىڭ اگرارلىق وندىرۋشىلەرى ءارتۇرلى ەت، بالىق، ءسۇت ونىمدەرى، باكالەيا تاۋارلارى، سونداي-اق كوكونىس پەن جەمىس-جيدەكتى تىكەلەي فەرمەرلەردەن جەتكىزەدى. بۇل ازىق- تۇلىك قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جانە وتاندىق ءوندىرۋشىنى قولداۋعا ىقپال ەتەدى.

    - اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋار وندىرۋشىلەرى استاناعا شامامەن 400 توننا ءونىم اكەلەدى، ونىڭ ىشىندە 140 توننا ەت جانە ەت ونىمدەرى، 80 توننا كوكونىس پەن جەمىس-جيدەك، 70 توننا بال، 50 توننا باقشا ونىمدەرى، 25 توننا بالىق، 15 توننا ءسۇت ونىمدەرى، شامامەن 20 توننا باسقا ازىق- تۇلىك ونىمدەرى بار، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى ءونىمدى تىكەلەي فەرمەرلەردەن ساتىپ الىپ قانا قويماي، وڭىرلىك شىعارماشىلىق ۇجىمداردىڭ قاتىسۋىمەن كونتسەرتتىك باعدارلامانى دا تاماشالاي الادى. جارمەڭكە 9:00- 18:00 ارالىعىندا جۇمىس ىستەيدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بيىلعى جارمەڭكە «قازانات» يپپودرومىنىڭ اۆتوتۇراعى اۋماعىندا، قارقارالى تاسجولى، 1 مەكەنجايىندا وتەدى. سونداي- اق قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنىڭ ىڭعايلىلىعى ءۇشىن جارمەڭكە وتەتىن ورىنعا № 18، 37 جانە 303 اۆتوبۋستارى قاتىنايدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
