استاناداعى جاڭا اۋەجاي قۇرىلىسى بويىنشا جوسپار قاشان ىسكە اسادى
استانا. KAZINFORM - ق ر كولىك ۆيتسە-ءمينيسترى تالعات لاستايەۆ ەلوردادا ەكىنشى اۋەجايدى سالۋ جوسپارىنا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- ەلوردا اكىمدىگىنىڭ جەتەكشىلىگىمەن جۇمىس توبى قۇرىلدى، ياعني ونىڭ قۇرامىندا ءتيىستى قۇزىرەتتى ورگاندار قامتىلدى. بۇل باعىتتا كوپتەگەن پارامەترلەردە ەسكەرە وتىرىپ، تىڭعىلىقتى جۇمىستى ورىنداۋ كەرەك. سوندىقتان ءتيىستى پروتسەسس باستالدى دەپ ايتا الامىز، - دەدى ت. لاستايەۆ سەناتتا تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىر تەحنيكالىق سالا ماماندارى مەن ساراپشىلار جاڭا اۋەجاي قۇرىلىسىنا قاتىستى نۇسقالاردى پىسىقتاپ جاتىر. بۇل نىسان زاماناۋي ءارى ءىرى اۆياتسيالىق حابقا اينالادى دەپ جوسپارلانعان.
ايتا كەتەيىك، بىلتىر جەلتوقسان ايىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قالانىڭ كولىك-ترانزيت الەۋەتىن ارتتىرۋ ءۇشىن جاڭا اۋەجاي سالۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋ قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى.