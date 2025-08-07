ق ز
    14:25, 07 - تامىز 2025 | GMT +5

    استاناداعى «بيگ شانحاي» بازارىنداعى ءورتتىڭ سەبەبى قاشان انىقتالادى

    استانا. KAZINFORM - ەلورداداعى ءۇش قاباتتى «بيگ شانحاي» بازارىنان شىققان ءورتتىڭ سەبەبى ءالى انىقتالىپ جاتىر. بۇل تۋرالى توتەنشە جاعدايلار ۆيتسە-ءمينيسترى كەگەن تۇرسىنبايەۆ ءمالىم ەتتى.

    - تاڭعى ساعات 3-تە  7-ءورت ءسوندىرۋ بەكەتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى كورىپ، وزدەرى باردى. ۋاقىتتى جىبەرىپ العان، ءبىز كەلگەندە بازار ءىشى ورتەنگەن، ءبىر جاق شەتى قۇلاپ جاتتى. ءورت سوندىرۋشىلەر كەشكى ساعات 18:00-گە دەيىن جۇمىس ىستەدى. قاسىنداعى «وردا» بازارىن الىپ قالدى. اۋديت بويىنشا ەشقانداي كەمشىلىك جوق دەگەن، سوندىقتان اۋديت بولعاندىقتان تەكسەرگەن جوقپىز، - دەپ قىسقا قايىردى كەگەن تۇرسىنبايەۆ ۇكىمەت ۇيىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.

    ونىڭ ايتۋىنشا، اتالعان جايت بويىنشا ءىس قوزعالدى.

    - ساراپتاما ايدىڭ اياعىنا دەيىن دايىن بولۋ كەرەك، سول كەزدە ءورتتىڭ سەبەبى بەلگىلى بولادى. 2020-2023 -جىلدارى ماراتوريي بولدى، سوندىقتان ءبىز ءىرى ساۋدا ۇيلەرىن تەكسەرگەن جوقپىز. بيىل 63 ءىرى ساۋدا ورتالىعىن تەكسەردىك، ونىڭ ناتيجەسىندە 941 ءورت قاۋىپسىزدىگىن بۇزۋ فاكتىلەرى انىقتالدى، - دەيدى ول.

