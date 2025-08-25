استاناداعى اۆتوبۋس اپاتى: 14 ادام اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا اۆتوبۋس جولدان شىعىپ كەتىپ، اپاتقا ۇشىرادى.
جول-كولىك وقيعاسى استاناداعى قابانباي باتىر داڭعىلىندا بولدى. تاراعان ۆيدەوعا قاراعاندا، اۆتوبۋس قالالىق مارشرۋتتا جۇرگەن كولىككە ۇقسامايدى.
- قابانباي باتىر كوشەسىندە بولعان جول-كولىك وقيعاسى سالدارىنان 14 ادام جەدەل جاردەم ارقىلى قالالىق كوپسالالى ستاتسيونارلارعا، سونداي-اق ۇلتتىق شۇعىل مەديتسينا ۇيلەستىرۋ ورتالىعىنا جەتكىزىلدى. قابىلداۋ بولىمىندە بارلىعى سالالىق مامانداردىڭ تەكسەرۋىنەن ءوتتى. وسى ورايدا زارداپ شەككەندەردىڭ ءبىرقاتارى امبۋلاتورلىق ەمدەۋگە جىبەرىلدى، ال قالعاندارى قوسىمشا تەكسەرۋدەن ءوتىپ جاتىر. زارداپ شەككەندەردىڭ باسىم بولىگى جەڭىل تۇردە جارالانعان، - دەلىنگەن قالالىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن مالىمەتىندە.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ