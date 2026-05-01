استانادا زەينەتكەرلەر حالىقتار بىرلىگىن ناسيحاتتاپ، ەرەكشە اكسيا وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - استانادا 1-مامىر - قازاقستان حالىقتارىنىڭ بىرلىگى كۇنى قارساڭىندا زەينەتكەرلەر پاتريوتتىق چەللەندج وتكىزىپ، ەرەكشە سپورتتىق اكسيا ۇيىمداستىردى.
بەلسەندى ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ورتالىعىنىڭ 120 قاتىسۋشىسى «قازاقستان - ءبىزدىڭ ورتاق ءۇيىمىز» باستاماسىن قولدادى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
30-ءساۋىر كۇنى تاڭعى ساعات 8:00 دە نۇرا اۋدانىنداعى بەلسەندى ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ورتالىعىنىڭ زەينەتكەرلەرى بوتانيكالىق ساياباققا جينالدى. سكانديناۆيالىق سەرۋەن ۇيىرمەسىنىڭ قاتىسۋشىلارى «تايقازان» نىسانىنىڭ جانىندا ساپ تۇزەپ، «1-مامىر» ءسوزىن بەينەلەدى. بۇل اكسيا ەلدەگى بىرلىك پەن تاتۋلىقتىڭ سيمۆولىنا اينالدى.
ءىس-شارا بارىسىندا قاتىسۋشىلار سپورتتىق جاتتىعۋلار دا ورىندادى. ولار «اتامەكەن» پاتريوتتىق ءانىن ايتىپ، ۇزىندىعى 1700 مەترلىك شەڭبەردى ءۇش رەت اينالىپ ءوتتى. مۇنداي بەلسەندىلىك زەينەتكەرلەردىڭ دەنساۋلىعىن نىعايتىپ، سەرگەك ءومىر سالتىن ۇستانۋىنا ىقپال ەتەدى.
ۇيىرمە جەتەكشىسى تۋعاناي بەيسەمبايەۆانىڭ سوزىنشە، بۇل باستاما زەينەتكەرلەردىڭ ءومىر ساپاسىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
- بۇعان دەيىن سپورتتىڭ بىرنەشە تۇرىمەن اينالىستىم: العاشىندا ترامپليننەن سەكىرۋ، كەيىن ترياتلون بولدى. 2024-جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا وسى ورتالىققا جۇمىسقا شاقىردى. بەلسەندى ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ورتالىعىنا كەلىپ، سكانديناۆيالىق سەرۋەن ۇيىرمەسىن جۇرگىزۋدى باستادىم. بۇل - قازاقستان ءۇشىن جاڭا سپورت ءتۇرى. قازىر سكانديناۆيالىق سەرۋەنگە قىزىعۋشىلىق وتە جوعارى، - دەدى ارداگەر سپورتشى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ۇيىرمە قىسقا ۋاقىت ىشىندە كەڭىنەن تانىلىپ، قاتىسۋشىلار سانى ايتارلىقتاي ارتقان.
- العاشىندا 5 ادام كەلدى، كەيىن 7 ادام بولدى، ارتىنان 30 دان استى. سوسىن «دوسىڭدى ەرتىپ كەل، تانىسىڭدى شاقىر» دەپ بىرتىندەپ كوبەيدى. قازىر 12 وتباسى بىرگە قاتىسادى. جالپى توپتا 180 ادام تىركەلگەن، ونىڭ 135 ءى تۇراقتى تۇردە جاتتىعۋعا كەلەدى. مۇنداعى كىسىلەردىڭ ەڭ ۇلكەنى 89 جاستا، - دەدى ول.
تۋعاناي بەيسەمبايەۆانىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي باستامالار زەينەتكەرلەردىڭ ءومىر ساپاسىن ارتتىرىپ، ولاردىڭ قوعامداعى بەلسەندىلىگىن كۇشەيتەدى. مۇنى زەينەتكەر عالىمجان امانبايەۆتىڭ پىكىرى دە راستايدى.
- 78 جاستامىن. وسى توپقا قوسىلعانىما ەكى جىل بولدى. اپتاسىنا بىرنەشە رەت كەلىپ، ەكى ساعات جاتتىعۋ جاسايمىز. قانداي اۋا رايى بولسا دا كەلەمىز. سونىڭ ارقاسىندا دەنساۋلىعىمىز جاقسارىپ جاتىر. بۇگىنگى شارا دا ەرەكشە كوڭىل-كۇي سىيلادى، - دەدى ول.
كارىس ۇلتىنىڭ وكىلى روزا الەكساندر قىزى 1-مامىر - قازاقستان حالىقتارىنىڭ بىرلىگى كۇنى بارلىق ۇلتتى بىرىكتىرەتىنىن ايتتى.
- قازاقستان تولەرانتتى مەملەكەت. بارلىق جاعداي جاسالعان. قازاق، ورىس، شەشەن، نەمىس - ءبارىمىز بىرگەمىز. مەن دۋبايدا، تۇركيادا، كورەيادا بولدىم. ءبىراق قازاقستاننان ارتىق ەل جوق. شەتەلگە شىققاندا ءوز ەلىڭنىڭ قادىرىن تۇسىنەسىڭ. ءبىز قازاقستاندىق بولعانىمىزعا باقىتتىمىز، - دەدى ول.
زەينەتكەرلەردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي شارالار مەرەكەلىك كوڭىل-كۇي سىيلاپ قانا قويماي، كۇندەلىكتى ءومىردىڭ اجىراماس بولىگىنە اينالعان. مۇنى شاراعا قاتىسۋشى گۇلجان دۇيسەمبايەۆ ايتتى.
- 76 جاستامىن. كوبى جاسىن ايتپاي قۇپيا ۇستايدى عوي. كەرىسىنشە مەن ماقتانامىن. سەبەبى سكانديناۆيالىق سەرۋەن توبىنىڭ ارقاسىندا دەنساۋلىعىمدى جاقسارتىپ، جاقسى كوڭىل-كۇيدە جۇرەمىن. ەكى جىلدان بەرى كەلەمىن، وتە ۇنايدى. مۇندا تازا اۋادا سەرۋەندەپ، كوڭىل كوتەرەمىز. ۇيدە وتىرعانشا، وسىنداي بەلسەندى ءومىر سۇرگەن دۇرىس. بارشا استانالىقتى بىزگە قوسىلۋعا شاقىرامىن، - دەدى ول.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، شارانىڭ نەگىزگى ماقساتى حالىقتار اراسىنداعى دوستىق پەن كەلىسىمدى نىعايتۋ. سونىمەن قاتار ەگدە جاستاعى ازاماتتار اراسىندا سالاۋاتتى ءومىر سالتىن كەڭىنەن ناسيحاتتاۋ.
ايتا كەتەيىك، نۇرا اۋدانىنداعى الەۋمەتتىك قىزمەت كورسەتۋ بولىمىندە سكانديناۆيالىق سەرۋەن ۇيىرمەسى ەكى جىلدان بەرى جۇمىس ىستەيدى. قازىر وعان 187 زەينەتكەر تۇراقتى تۇردە قاتىسادى.
