استانادا «ۇزدىك ۇستاز» جوباسى باستالادى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ ادىستەمەلىك ورتالىعى «ۇزدىك ۇستاز» جوباسىن جۇزەگە اسىرۋدى باستايدى.
جوبانىڭ باستى ماقساتى - پەداگوگ مارتەبەسىن كەڭىنەن ناسيحاتتاۋ، پەداگوگيكالىق ماماندىققا دەگەن قوعامدىق قۇرمەتتى ارتتىرۋ جانە تاجىريبە الماسۋعا، يننوۆاتسيالاردى ەنگىزۋگە، ۇستازداردىڭ كاسىبي موتيۆاتسياسىن نىعايتۋعا ارنالعان عىلىمي-ادىستەمەلىك الاڭ قۇرۋ.
قازىرگى پەداگوگيكا جانە الەۋمەتتانۋ سالاسىنداعى زەرتتەۋلەر كورسەتكەندەي، پەداگوگتەردىڭ الەۋمەتتىك مارتەبەسى ءبىلىم ساپاسىنا، ىنتاسىنا جانە قوعامنىڭ ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە دەگەن سەنىمىنە تىكەلەي اسەر ەتەدى. مۇعالىم ەڭبەگىن مويىنداۋ جانە ولاردىڭ مەدياكەڭىستىكتە بەلسەندى كورىنۋى يننوۆاتسيالىق تاجىريبەلەردىڭ تارالۋىنا، كاسىبي قاۋىمداستىقتىڭ نىعايۋىنا جانە ءبىلىمنىڭ قوعامداعى ءرولى تۋرالى تۇراقتى قوعامدىق ديالوگتىڭ قالىپتاسۋىنا ىقپال ەتەدى.
جوبا ماقساتى - مۇعالىم مارتەبەسىن دارىپتەۋ، پەداگوگيكالىق كاسىبكە دەگەن قوعامدىق قۇرمەتتى ارتتىرۋ، سونداي-اق پەداگوگتەردىڭ تاجىريبە الماسۋىنا، يننوۆاتسيالاردى ەنگىزۋىنە جانە كاسىبي موتيۆاتسياسىن نىعايتۋىنا مۇمكىندىك بەرەتىن عىلىمي-ادىستەمەلىك پلاتفورما قالىپتاستىرۋ.
پەداگوگ قوعامنىڭ ستراتەگيالىق رەسۋرسى، ول عىلىمنىڭ، مادەنيەتتىڭ جانە ەكونوميكانىڭ بولاشاعىن ايقىندايتىن ۇرپاقتى تاربيەلەيدى.
«ۇزدىك ۇستاز» جوباسى ەلوردالىق پەداگوگتاردىڭ ۇزدىك تاجىريبەلەرى مەن جەتىستىكتەرىن بىرىكتىرىپ، عىلىمي-ادىستەمەلىك پلاتفورما رەتىندە قىزمەت اتقارادى.
جوبا اياسىندا ماقالالار مەن سۇحباتتار جاريالانادى، ۇستازداردىڭ جاڭا ادىستەمەلىك تاسىلدەرى مەن قۇرالدارىمەن بولىسەتىن پودكاستتار دايىندالادى، سونداي-اق تەلەديدار مەن ونلاين رەسۋرستاردا مەديالىق قولداۋ كورسەتىلەدى.
استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ ادىستەمەلىك ورتالىعى تەلەارنالار مەن مەدياسەرىكتەستەردى ىنتىماقتاستىققا شاقىرادى. ىنتىماقتاستىق فورماتى رەتىندە بىرلەسكەن رەپورتاجدار مەن تەلەباعدارلامالار، ۇستازداردىڭ قاتىسۋىمەن سۇحباتتار مەن توك-شوۋلار، تەلەارنالاردىڭ سايتتارى مەن الەۋمەتتىك جەلىلەرىندە ماتەريالداردى جاريالاۋ، تىكەلەي ەفيرلەر مەن ونلاين پىكىرتالاستاردى ۇيىمداستىرۋ، سونداي-اق جوبامەن بايلانىستى ءىس-شارالارعا اقپاراتتىق قولداۋ قاراستىرىلعان.
جوبادان كۇتىلەتىن ناتيجەلەر: مۇعالىم ماماندىعىنىڭ بەدەلىن ارتتىرۋ، قوعامنىڭ ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە سەنىمىن كۇشەيتۋ، پەداگوگيكالىق قاۋىمداستىقتىڭ يننوۆاتسيالىق تاجىريبەلەرىن كەڭىنەن تاراتۋ، ۇستازداردىڭ كاسىبي ىنتاسىن ارتتىرۋ جانە ءبىلىم بەرۋ سالاسىنىڭ مەدياكەڭىستىكتەگى ىقپالىن كۇشەيتۋ.
«ۇزدىك ۇستاز» - پەداگوگتەردىڭ ەڭبەگىن مويىنداۋعا، ولاردىڭ قوعامداعى ءرولىن نىعايتۋعا جانە ۇستازدى قوعام دامۋىنىڭ ستراتەگيالىق تۇلعاسى رەتىندە قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان الاڭ.
