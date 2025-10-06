استانادا زاڭسىز كوشى-قون ۇيىمداستىرعاندار سوتتالدى
استانا. KAZINFORM - سوت ۇكىمىمەن ەلوردانىڭ ەكى تۇرعىنى شەتەل ازاماتتارىنىڭ زاڭسىز كوشى-قونىن ۇيىمداستىرعانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىلدى.
استانا پروكۋراتۋراسى مالىمەتىنشە، سوتتالعاندار پايداكۇنەمدىك نيەتپەن ارەكەت ەتىپ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۋاكىلەتتى ورگاندارىنا جالعان قۇجاتتار مەن كورىنەۋ جالعان مالىمەتتەردى ۇسىنىپ، سونىڭ نەگىزىندە شەتەل ازاماتتارىنا زاڭسىز تۇردە تۇراقتى تۇرۋعا رۇقسات بەرىلگەنى انىقتالدى.
ولار بۇل زاڭسىز ارەكەتتەرى ءۇشىن مۇددەلى تۇلعالاردان اقشالاي سىياقى الىپ وتىرعان. سوت وتىرىسىندا سوتتالۋشىلار وزدەرىنە تاعىلعان ايىپتى تولىق مويىندادى. بارلىق ءمان-جايدى ەسكەرە وتىرىپ، سوت ولارعا تيىسىنشە 1 جىل 6 اي جانە 2 جىل مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىندادى.
مەملەكەت كىرىسىنە زاڭسىز الىنعان جالپى سوماسى 100 مىڭ ا ق ش دوللارى، 2,5 ميلليون تەڭگە جانە 200 مىڭ رەسەي رۋبلى ءوندىرىلدى.
استانا قالاسىنىڭ پروكۋراتۋراسى زاڭسىز كوشى-قوندى ۇيىمداستىرعانى ءۇشىن مۇلكى تاركىلەنىپ 7 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنىڭ كوزدەلگەنىن ەسكە سالادى.
استانادا ەسىرتكى تاراتقان قىز 10 جىلعا سوتتالعانىن جازعان ەدىك.