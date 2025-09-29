استانادا يتاليا مادەني ورتالىعى اشىلادى
استانا. KAZINFORM - استانا يتاليا مادەني ورتالىعى اشىلادى. بۇل تۋرالى اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆپەن كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەلىسسوزدەر بارىسىندا يتاليا پرەزيدەنتى سەردجو ماتتارەللا ايتتى.
- مادەني تۇرعىدا ۋنيۆەرسيتەتتەر، جالپى ءبىلىم سالاسىندا ناقتى ىنتىماقتاستىعىمىز بار. يتاليا استانادا ءوزىنىڭ مادەني ورتالىعىن اشادى. شىن مانىندە بۇل ورتالىق ازيا وڭىرىندەگى مۇنداي العاشقى مادەني ورتالىق بولماق. وسى ورايدا بىزگە قولداۋ بىلدىرگەنىڭىز ءۇشىن ريشالىعىمدى بىلدىرەمىن. سونىمەن قاتار ەلوردا كوشەلەرىنىڭ ءبىرىن ماركو پولونىڭ قۇرمەتىنە وراي اتاۋ باستاماڭىز ءبىزدىڭ ءوزارا قارىم-قاتىناسىمىزدى جالعاستىرۋعا دەگەن بەيىلىڭىزدى بىلدىرەدى، - دەدى مارتەبەلى مەيمان.
يتاليا پرەزيدەنتى ەكى ەلدىڭ جوعارى باسشىلىعى اراسىنداعى كەزدەسۋ ءجيى وتەتىندىگىن ايتىپ، جۇزبە-ءجۇز كەزدەسۋى ءۇشىن ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
- شىندىعىندا مەن ءۇشىن سىزبەن سويلەسۋ وتە قۇندى مۇمكىندىك. سونىمەن قاتار پرەمەر- مينيستر مەلونيدىڭ ساپارى، ءوزىڭىز باسشىلىق باساعان «ورتالىق ازيا- يتاليا» كەزدەسۋ جايىندا ايتقانىڭىز دا اسا ماڭىزدى. ءبىز مۇنىڭ ءبارىن جوعارى باعالايمىز. جانە دە وزارا قارىم- قاتىناسىمىزدى كۇشەيتە ءتۇسۋ ءۇشىن قوسىمشا مۇمكىندىكتەر بار دەپ ويلايمىز، - دەدى سەردجو ماتتارەللا.
ايتا كەتەيىك، اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن يتاليا پرەزيدەنتى سەردجو ماتتارەللانى قارسى الدى.
ەسكە سالا كەتسەك ەلوردا كوشەلەرىنىڭ بىرىنە ماركو پولو ەسىمى بەرىلەدى.