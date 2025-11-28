استانادا وتەتىن «قايرات» پەن «وليمپياكوس» اراسىنداعى ويىن بيلەتتەرى ساتىلىمعا شىقتى
الماتى. KAZINFORM - چەمپيوندار ليگاسى اياسىندا «قايراتتىڭ» ەلوردادا وتەتىن العاشقى ماتچىنا بيلەتتەر ساتىلىمعا شىقتى.
الماتىلىق كلۋب گرەكيانىڭ «وليمپياكوس» كومانداسىنا قارسى ويىننىڭ بيلەتتەرى ساتىلا باستاعانىن حابارلادى. بيلەت باعاسى - 15000-50000 تەڭگە ارالىعىندا. ماتچ 9-جەلتوقسان كۇنى 20:30 دا «استانا ارەنا» ستاديونىندا وتەدى.
- ءبىر ج س ن- عا ەكى بيلەتتەن ارتىق ساتىپ الۋعا بولمايدى. شەتەل ازاماتتارى ءتولقۇجات دەرەكتەرىن كورسەتە الادى، - دەپ حابارلادى كلۋب.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن «قايرات» فۋتبول كلۋبى ۋەفامەن بىرلەسە وتىرىپ، چەمپيوندار ليگاسىنىڭ جالپى كەزەڭىندە «وليمپياكوس» (9-جەلتوقسان)، «بريۋگگە» (20-قاڭتار) كوماندالارىنا قارسى ءوز الاڭىنداعى ماتچتارىن «استانا ارەنا» ستاديونىنا كوشىرەتىنىن حابارلاعان ەدى.
وعان دەيىن «قايراتتىڭ» «رەال مادريد» جانە «پافوس» كوماندالارىنا قارسى ويىندارى الماتىنىڭ ورتالىق ستاديونىندا ءوتتى. بۇل ماتچتارعا بيلەت 30-250 مىڭ تەڭگە ارالىعىندا ساتىلدى.