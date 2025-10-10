استانادا ونەر مۋزەيى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا جاڭا ونەر مۋزەيىن تاماشالادى. مينيستر 1600 دەن استام ۇلتتىق مۋزىكالىق اسپاپ قويىلعان مۋزەي ەكسپوزيتسياسىمەن تانىستى.
مۋزەيدە سيرەك كەزدەسەتىن جانە ۇمىت بولا باستاعان اسپاپتارعا ەرەكشە نازار اۋدارىلعان. اتاپ ايتساق، جەلبۋاز، مەس سىرناي، ۋىلدەك، تاستاۋىق جانە باسقا دا كونە اسپاپتار بار. بارلىق ەكسپوناتتى مۋزەي قىزمەتكەرلەرى قولدان جاساعان. سونىمەن قاتار كوپشىلىككە ۇلتتىق كيىمدەر زالى مەن مەكەمەنىڭ شەبەرحاناسى كورسەتىلدى.
ايدا بالايەۆا قازاقستاندا كونە ۇلتتىق مۋزىكالىق اسپاپتار، اشەكەي بۇيىمدار مەن كيىمدەردى قالپىنا كەلتىرە الاتىن شەبەرلەردىڭ جەتىسپەۋشىلىگى تۋرالى ءسوز قوزعادى. ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، استانادا وسىنداي مۋزەيدىڭ اشىلۋى ۇلتتىق مادەنيەت پەن قولونەردى ناسيحاتتاۋعا زور ۇلەس قوسادى.
- مۋزىكالىق اسپاپتار دا، ۇلتتىق كيىم دە - ءبىزدىڭ ۇلتتىق مۇرامىزدىڭ ءبىر بولىگى. جاقىندا كرەاتيۆتى يندۋستريا قورىن اشقانىمىزدى بىلەسىزدەر. وسى اتالعان دۇنيەلەر كرەاتيۆتى يندۋستريانىڭ قۇرامداس بولىگى بولعاندىقتان، مۋزەيدىڭ فيليالىن سول قوردىڭ جانىنان اشۋدى ۇسىنامىن. قور مەن مۋزەيگە تۋريستەر مەن شەتەلدىك قوناقتار كەلەدى، ال بۇل ءوز كەزەگىندە ۇلتتىق مادەنيەتىمىزدى ەل ىشىندە دە، شەت ەلدە دە تانىتۋعا ىقپال ەتەدى، - دەدى مينيستر.
ءىس-شارا اياسىندا JOSHY QAZAQ NATIONAL GROUP مۋلتياسپاپتىق ءانسامبلى ونەر كورسەتتى. ۇجىم ارتىستەرى اسپاپتارىن وزدەرى جاساپ، اۆتورلىق كومپوزيتسيالار جازادى.
ونەر مۋزەيى XIX عاسىردىڭ سوڭىندا سالىنعان تاريحي مەكتەپ عيماراتىندا ورنالاسقان. 1982-جىلى بۇل نىسان رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار تاريح جانە مادەنيەت ەسكەرتكىشتەرى تىزىمىنە ەنگىزىلىپ، مەملەكەت قورعاۋىنا الىنعان.
مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، مۋزەيدە كونە مۋزىكالىق اسپاپتاردى قالپىنا كەلتىرۋ جانە ساقتاۋ شەبەرحاناسى جۇمىس ىستەيتىن بولادى.
جاڭا مۋزەي قالالىق بىرىككەن مۋزەيلەر ديرەكتسياسىنىڭ قۇرامىندا جۇمىس ىستەيدى. وعان ساياسي قۋعىن-سۇرگىن جانە توتاليتاريزم قۇرباندارىنا ارنالعان «الجير» مەموريالدىق كەشەنى مەن ساكەن سەيفۋللين مۋزەيى كىرەدى.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە ۇلتتىق مۋزەي جانىنان رەستاۆراتسيا ورتالىعى قۇرىلادى.