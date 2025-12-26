استانادا تۇرعىنداردى تىركەۋ: ءبىر ادامعا نەشە شارشى مەتردەن ەسەپتەلەتىنى بەكىتىلدى
استانا. KAZINFORM - استانا قالالىق ءماسليحاتى تۇرعىلىقتى جانە ۋاقىتشا تۇرۋ ورنى بويىنشا جاڭا تىركەۋ نورماسىن بەكىتتى. ەندى ءاربىر 15 شارشى مەتر پايدالى تۇرعىن الاڭىنا ءبىر ادامنان ارتىق تىركەلۋگە رۇقسات ەتىلمەيدى.
قۇجاتتى دەپۋتاتتارعا استانا قالاسىنىڭ جۇمىسپەن قامتۋ جانە الەۋمەتتىك قورعاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى ەرلان ءجۇسىپوۆ تانىستىردى. ونىڭ ايتۋىنشا، 2026-جىلدىڭ تامىزىنان باستاپ تىركەۋ نورماتيۆىن بەلگىلەۋ وكىلەتتىگى ءماسليحاتقا بەرىلەدى.
- نورماتيۆتىڭ باستى ماقساتى - تۇرعىنداردى تىركەۋ ءتارتىبىن جۇيەلەۋ جانە قالا ينفراقۇرىلىمىنا تۇسەتىن الەۋمەتتىك جۇكتەمەنى ازايتۋ. ەندى ءبىر ادامعا 15 شارشى مەتر تۇرعىن الاڭى ەسەپتەلەدى. بۇل شەكتەۋ بىرگە تۇراتىن ەرلى-زايىپتىلارعا، بالالارعا جانە جاقىن تۋىستارعا قولدانىلمايدى، - دەدى ەرلان ءجۇسىپوۆ.
ءماسليحاتتا اتاپ وتىلگەندەي، جاڭا نورما ءبىر پاتەردە ونداعان، ءتىپتى جۇزدەگەن ادامنىڭ تىركەلۋىنە جول بەرمەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، بۇرىن ەكىنشى نارىقتاعى پاتەرلەردى ساتىپ الۋداعى ماڭىزدى كەڭەستەردى جازعان ەدىك.