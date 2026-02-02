استانادا TikTok ارقىلى «ەمدەگەن» الاياق سوتتالدى
استانا. KAZINFORM - سوت ۇكىمىمەن كىنالى ادام 2 جىل 4 اي مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا سوتتالدى.
استانا قالاسىنىڭ تۇرعىنى «TikTok» الەۋمەتتىك جەلىسىندە ءوزىن «ەمشى» رەتىندە تانىستىرىپ، ەكستراسەنسورلىق قابىلەتتەرى ارقىلى ەمدەۋ قىزمەتتەرىن ۇسىنعان اككاۋنت اشقان.
الەۋمەتتىك جەلىلەر ارقىلى جابىرلەنۋشىلەردىڭ ءبىرىنىڭ دەنساۋلىعىنا قاتىستى ماسەلەلەرى بار ەكەنىن بىلگەن ول، ءوزىن ەرەكشە قابىلەتكە يە ادام رەتىندە كورسەتىپ، بەلگىلى ءبىر اقىعا «ەمدەۋ» قىزمەتىن كورسەتە الاتىنىنا سەندىرگەن.
- كىنالى 3 جابىرلەنۋشىدەن جالپى سوماسى 5,5 ميلليون تەڭگەدەن اساتىن اقشالاي قاراجاتتى الاياقتىق جولمەن يەمدەنىپ، ونى بۋكمەكەرلىك كەڭسەلەردە ستاۆكا جاساۋعا جۇمساعان، - دەلىنگەن استانا قالاسىنىڭ پروكۋراتۋراسى تاراتقان حابارلامادا.
مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى سوتتا سوتتالۋشىنىڭ كىناسىن دالەلدەيتىن بارلىق دالەلدەمەنى ۇسىندى.
سوتتا ايىپتالۋشى كىناسىن تولىق مويىنداپ، كەلتىرىلگەن زالالدى ءىشىنارا وتەگەن.
سوت ۇكىمىمەن كىنالى ادام 2 جىل 4 اي مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا سوتتالدى.