استانادا تازالىقتى باقىلاۋ كۇشەيتىلدى: دروندار مەن كامەرالار ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا قوعامدىق ورىنداردىڭ تازالىعىن باقىلاۋ جۇمىستارى كۇشەيتىلىپ، زاماناۋي تەحنولوگيالار كەڭىنەن قولدانىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى پوليتسيا دەپارتامەنتى ءمالىم ەتتى.
ۆەدومستۆونىڭ دەرەگىنشە، قوعامدىق ورىنداردى لاستاۋ فاكتىلەرىنىڭ الدىن الۋ جانە جولىن كەسۋ باعىتىندا ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ، قۇقىق بۇزۋشىلارعا قاتىستى اكىمشىلىك شارالار قابىلدانۋدا.
ايتا كەتەيىك، بەلگىلەنبەگەن ورىندارعا قوقىس تاستاۋ، تەمەكى تۇقىلىن لاقتىرۋ، جەرگە تۇكىرۋ، سونداي-اق كولىك تەرەزەسىنەن قوقىس لاقتىرۋ ارەكەتتەرى ءۇشىن زاڭنامادا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەن.
اتالعان جۇمىس «تازا قازاقستان» ەكولوگيالىق اكسياسى اياسىندا تۇراقتى تۇردە جۇرگىزىلۋدە. جىل باسىنان بەرى قوعامدىق ورىنداردى لاستاۋ جانە اباتتاندىرۋ ەرەجەلەرىن بۇزۋ بويىنشا شامامەن 16 مىڭ دەرەك تىركەلگەن.
قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى انىقتاۋ ءۇشىن وپەراتيۆتى باسقارۋ ورتالىعىنىڭ بەينەكامەرالارىمەن قاتار دروندار دا قولدانىلىپ جاتىر. ولار قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى تىركەپ، پاترۋلدىك قىزمەتتەرگە جەدەل اقپارات بەرەدى.
سونىمەن بىرگە دروندار ارقىلى ازاماتتارعا قوعامدىق تازالىقتى ساقتاۋ، قالا مۇلكىنە ۇقىپتى قاراۋ جانە قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋ تۋرالى دىبىستىق ەسكەرتۋلەر جاسالادى.
پوليتسيا قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىن جاۋاپكەرشىلىك تانىتۋعا شاقىرىپ، تازالىق مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋ ءار ازاماتتىڭ مىندەتى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، پاۆلودار ورماندارىندا ورتكە قارسى باقىلاۋعا دروندار جۇمىلدىرىلدى.