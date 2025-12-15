استانادا تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي توعىزقۇمالاقتان قالالىق تۋرنير ءوتتى
استانا. KAZINFORM - استانادا «زاڭ جانە ءتارتىپ» قاعيداتى اياسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي مەكتەپ وقۋشىلارى، جاس وسپىرىمدەر، جاستار مەن ارداگەرلەر اراسىندا توعىزقۇمالاقتان قالالىق تۋرنير ۇيىمداستىرىلدى.
BINOM School احمەت بايتۇرسىن ۇلى اتىنداعى مەكتەپتە وتكەن تۋرنيرگە بارلىعى 200 گە جۋىق ادام قاتىستى.
- مەن توعىزقۇمالاق ۇيىرمەسىن مەكتەبىمىزدە اشىلعان كۇننەن باستاپ، ياعني ءتورت جىلدان بەرى جۇرگىزىپ كەلەمىن. بۇل كۇردەلى ويىن، باستاپقىدا ەسەپتەۋ قيىن بولۋى مۇمكىن. دەگەنمەن ونىڭ ماڭىزى وتە زور، ويتكەنى توعىزقۇمالاق ماتەماتيكالىق قابىلەتتەردى - ەسەپتەۋ، ويلاۋ، لوگيكانى دامىتادى. مەنىڭ شاكىرتتەرىمنىڭ ماتەماتيكا پانىنەن ۇلگەرىمى جاقسى. بالالار ۇلكەن قىزىعۋشىلىقپەن قاتىسادى. بۇل ويىن شاحماتتان كەم تۇسپەيدى: كلاسسيكا، بليتس، راپيد سياقتى تۇرلەرى بار، ءبارى ۋاقىتپەن وينالادى. ءار ءجۇرىستى الدىن الا 5-6 قادام ىلگەرى ەسەپتەۋ قاجەت. ەڭ باستىسى - بالالار پايدالى ىسپەن اينالىسادى. قازىر كوپ بالا تەلەفونعا تاۋەلدى. الەۋمەتتىك جەلىدە ۋاقىت وتكىزگەنشە، توعىزقۇمالاق ويناپ، ۋاقىتتى ءتيىمدى پايدالانعانى الدەقايدا پايدالى، - دەدى دەنە شىنىقتىرۋ ءپانىنىڭ مۇعالىمى بولات سادىقوۆ.
تۋرنير جەڭىمپازدارى مەن جۇلدەگەرلەرىنە نوۋتبۋك، پلانشەت جانە سمارتفون سەكىلدى باعالى سىيلىقتار تابىستالدى.
اۋقىمدى ءىس-شارانى ۇيىمداستىرۋعا مۇعالىمدەرگە اتا-انالار، ونىڭ ىشىندە مەكتەپتىڭ اكەلەر كەڭەسى دە بەلسەندى تۇردە كومەكتەستى.
- بۇل ويىن بالالاردا ءتارتىپ پەن ەرەجەگە باعىنۋدى قالىپتاستىرادى، سەبەبى ولار ويىننىڭ ناقتى ءتارتىبىن ساقتاۋى ءتيىس. سونىمەن قاتار، توزىمدىلىك پەن زەيىندىلىكتى دامىتادى. توعىزقۇمالاقتىڭ تاعى ءبىر ەرەكشەلىگى - تاستى جاي كوتەرۋگە بولمايدى: كوتەرسەڭ، مىندەتتى تۇردە ءجۇرىس جاساۋ قاجەت. بۇل دەگەنىمىز - بالا ءار قادامىن ويلانىپ، بارلىق مۇمكىن نۇسقانى ەسەپتەپ بارىپ شەشىم قابىلدايدى. ومىردە دە ولار كەز كەلگەن ارەكەتتەن بۇرىن سالدارىن ويلاۋدى ۇيرەنەدى. وسىلايشا جاۋاپكەرشىلىك قالىپتاسادى. بۇل تىنىش، زياتكەرلىك ويىن، ول بالانىڭ ۇيلەسىمدى دامۋىنا ىقپال ەتەدى، - دەدى BINOM School احمەت بايتۇرسىن ۇلى اتىنداعى مەكتەپ-ليتسەيدىڭ اكەلەر كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى ەرنات راحمەتوللا.
ايتا كەتەلىك استاناداعى رەسپۋبليكالىق جارمەڭكەگە 100 گە جۋىق قولونەرشى كەلگەنى تۋرالى جازعان ەدىك.