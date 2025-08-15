استانادا سپورت ارداگەرلەرىنىڭ ءبىرىنشى رەسپۋبليكالىق فورۋمى وتەدى
استانا. قازاقپارات - 16-17-تامىز كۇنى، ەلوردادا قازاقستان سپورت ارداگەرلەرى وداعىنىڭ قۇرىلۋىنا وراي سپورت ارداگەرلەرىنىڭ ءبىرىنشى رەسپۋبليكالىق فورۋمى وتەدى.
بۇل تۋرالى بۇگىن «Qazaqstan» جەڭىل اتلەتيكالىق سپورت كەشەنىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا بەلگىلى بولدى.
قازاقستاندىق سپورت ارداگەرلەرى وداعىنىڭ ءتوراعاسى ەلسيار قاناعاتوۆتىڭ ايتۋىنشا، ەكى كۇنگە جالعاساتىن فورۋم اياسىندا كونفەرانسيا جانە فيليال باسشىلارى اراسىنداعى جيىن، سونىمەن قاتار سپورت ارداگەرلەرى اراسىندا اسىق اتۋ، ۇستەل تەننيسى، بيليارد جانە شاحماتتان جارىستار وتەدى.
ەلسيار قاناعاتوۆ ءوز سوزىندە وداقتىڭ بيىلعى جىلى اقپان ايىندا قۇرىلعانىن ايتتى.
- ءبىر توپ ارداگەرلەر وسى يگى باستامانى قر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنە جەتكىزدىك. قورتىندىسىندا، باستامامىز مينيسترلىك تاراپىنان قولداۋ تاۋىپ، بيىلعى جىلى اقپان ايىندا قوعامدىق بىرلەستىگىمىز رەسمي تىركەۋدەن ءوتتى. ەندى مىنە مينيسترلىكتىڭ فوندىنان قارجى ءبولىنىپ، العاشقى فورۋمدى ۇيىمداستىرىپ جاتىرمىز، - دەدى سپورت ارداگەرلەرى وداعىنىڭ ءتوراعاسى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل وداقتىڭ قۇرىلۋىنىڭ باستى ماقساتى سپورت ارداگەرلەرىنىڭ بىرەگەي ەڭبەگىن ۇمىتپاي، ولاردىڭ ەل سپورتىنا قوسقان ولشەۋسىز ۇلەسىن دارىپتەۋ.
- ەلىمىزدىڭ اتىن حالقارالىق ارەنادا ابىرويمەن قورعاعان ارداگەر سپورتشى جانە جاتتىقتىرۋشىلاردىڭ ەڭبەگى ۇمىتىلماۋى كەرەك. سول سەبەپتى، وسى رەسپۋبليكالىق سپورت ارداگەرلەرى وداعىن قۇردىق، - دەدى ەلسيار قاناعاتوۆ.
ق ر سپورت ارداگەرلەرى وداعى ءتوراعاسى اتالعان ءىس-شاراعا ەلىمىزدىڭ ءار وڭىرىنەن 100 گە جۋىق تانىمال سپورت ارداگەرلەرى مەن جاتتىقتىرۋشىلار قاتىساتىنىن جەتكىزدى.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، استانادا تاەكۆوندودان (WT) Kazakhstan Open 2025 حالىقارالىق رەيتينگىلىك تۋرنيرى ءوتىپ جاتىر.