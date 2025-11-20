استانادا «سوعىم-FEST» ەت جارمەڭكەسى وتەدى
استانا. KAZINFORM - استانادا 22-23-قاراشادا «سوعىم-FEST» ەت جارمەڭكەسى وتەدى. جارمەڭكەگە اقمولا، اباي، قاراعاندى، تۇركىستان جانە پاۆلودار وبلىستارىنىڭ فەرمەرلەرى قاتىسادى، دەپ جازدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
ءىس-شارا «Keryen Joly» ساۋدا ورتالىعىنىڭ اۆتوتۇراعىندا (الاش تاسجولى، 35ب) ۇيىمداستىرىلادى. سونداي-اق، سول كۇندەرى ساۋدا ورتالىعىنىڭ اۋماعىندا قالا تۇرعىندارى اراسىندا تانىمال اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتەدى.
وندا قازاقستاننىڭ ءارتۇرلى وڭىرلەرىنەن كەلگەن فەرمەرلەر مەن وندىرۋشىلەردىڭ ونىمدەرى ۇسىنىلادى. قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى مىناداي تاۋارلار ساتىپ الا الادى: كوكونىستەر مەن جەمىستەر، ەت ونىمدەرى، ۇن ونىمدەرى مەن ءسۇت ونىمدەرى، پىسىرىلگەن تاعامدار مەن تاتتىلەر، تابيعي شىرىندار، دجەمدەر جانە تاعى باسقا.
ءىس-شارا ءار دەمالىس كۇندەرى ساعات 10:00 دەن 19:00 گە دەيىن وتەدى.
قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنىڭ ىڭعايلىلىعى ءۇشىن جارمەڭكە اۋماعىنا جاقىن جەردەن 7، 11، 39، 41، 45، 53، 59، 81، 307، 317 اۆتوبۋستار وتەدى، بۇل كەلۋشىلەرگە ىڭعايلى قاتىناۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
ەسكە سالساق، اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا استانادا ەت باعاسى قانشا ەكەنىن ايتتى.
ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ ەلىمىزدە ەت باعاسىنا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.