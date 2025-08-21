ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:30, 21 - تامىز 2025 | GMT +5

    استانادا ساموكاتشىنى كولىك قاعىپ كەتتى

    استانا. KAZINFORM - باعدارشامنىڭ جاسىل تۇسىنەن ءوتىپ بارا جاتقان ساموكات مىنگەن جاس جىگىتتى اۆتوكولىك قاعىپ كەتتى.

    самокат
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    - «Hyundai» ماركالى اۆتوكولىك جۇرگىزۋشىسى حاليفا بەن زايد ءال-ناحايان كوشەسىمەن كەلە جاتىپ، E308 كوشەسىمەن قيىلىسىندا وڭعا بۇرىلعان كەزدە، قوزعالىس باعىتى بويىنشا وڭنان سولعا قاراي بەلگىلەنگەن جەردەن جولدى كەسىپ وتكەن ەلەكتروساموكات جۇرگىزۋشىسىن قاعىپ كەتكەن، - دەپ حابارلايدى قالالىق پوليتسيا.

    وقىس وقيعانىڭ بەينەجازباسى جەلىدە تارادى.

    - زارداپ شەككەن ازامات مەديتسينالىق مەكەمەگە جەتكىزىلدى. دارىگەرلەردىڭ تەكسەرىسىنەن كەيىن ول ۇيىنە جىبەرىلدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.

    قازىر پوليتسەيلەر جول اپاتىنىڭ ءمان-جايىن انىقتاپ جاتىر.

    ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە ەلەكتر ساموكاتتاردىڭ جىلدامدىعىنا قاتىستى ءتارتىپ قايتا قارالۋى مۇمكىن.

    سونداي-اق استاناداعى العاشقى مامانداندىرىلعان ساموكات تۇراعى تۋرالى جازعان ەدىك.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
