استانادا ساموكاتشىنى كولىك قاعىپ كەتتى
استانا. KAZINFORM - باعدارشامنىڭ جاسىل تۇسىنەن ءوتىپ بارا جاتقان ساموكات مىنگەن جاس جىگىتتى اۆتوكولىك قاعىپ كەتتى.
- «Hyundai» ماركالى اۆتوكولىك جۇرگىزۋشىسى حاليفا بەن زايد ءال-ناحايان كوشەسىمەن كەلە جاتىپ، E308 كوشەسىمەن قيىلىسىندا وڭعا بۇرىلعان كەزدە، قوزعالىس باعىتى بويىنشا وڭنان سولعا قاراي بەلگىلەنگەن جەردەن جولدى كەسىپ وتكەن ەلەكتروساموكات جۇرگىزۋشىسىن قاعىپ كەتكەن، - دەپ حابارلايدى قالالىق پوليتسيا.
وقىس وقيعانىڭ بەينەجازباسى جەلىدە تارادى.
- زارداپ شەككەن ازامات مەديتسينالىق مەكەمەگە جەتكىزىلدى. دارىگەرلەردىڭ تەكسەرىسىنەن كەيىن ول ۇيىنە جىبەرىلدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
قازىر پوليتسەيلەر جول اپاتىنىڭ ءمان-جايىن انىقتاپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە ەلەكتر ساموكاتتاردىڭ جىلدامدىعىنا قاتىستى ءتارتىپ قايتا قارالۋى مۇمكىن.
سونداي-اق استاناداعى العاشقى مامانداندىرىلعان ساموكات تۇراعى تۋرالى جازعان ەدىك.