استانادا سالىنعان «كەلەشەك مەكتەپتەر» سانى رەكوردتى كورسەتكىشكە جەتتى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىندا 2024-2025 -جىلدارى ەكى اۋىسىمدا وقىتۋعا ارنالعان جالپى سىيىمدىلىعى 84800 وقۋشى ورنىن قۇرايتىن 23 مەكتەپتىڭ قۇرىلىسى اياقتالدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
2024 -جىلى ەكى اۋىسىمدا 56800 وقۋشىعا ارنالعان 16 زاماناۋي جايلى مەكتەپتىڭ قۇرىلىسى تولىق اياقتالىپ، پايدالانۋعا بەرىلدى. بۇل ءوز كەزەگىندە قالاداعى 6 مەكتەپتە ءۇش اۋىسىمدى وقىتۋ ماسەلەسىن تولىق شەشۋگە، سونداي-اق 9 ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىنداعى وقۋشى تىعىزدىعىن ايتارلىقتاي ازايتۋعا مۇمكىندىك بەردى.
قازىرگى تاڭدا اتالعان مەكتەپتەردىڭ بارلىعىندا وقۋ ۇدەرىسى شتاتتىق رەجيمدە جۇرگىزىلۋدە.
بيىل ەكى اۋىسىمدا 28000 وقۋشى ورنىن قامتيتىن تاعى 7 مەكتەپ پايدالانۋعا بەرىلدى.
وسىنىڭ ارقاسىندا 2 مەكتەپتەگى ءۇش اۋىسىمدى وقىتۋ تولىق جويىلىپ، 7 مەكتەپتەگى وقۋشى تىعىزدىعى تومەندەيتىن بولادى.
سالىنعان جانە سالىنىپ جاتقان مەكتەپتەردىڭ باسىم بولىگى حالىق سانى قارقىندى ءوسىپ كەلە جاتقان ەسىل جانە نۇرا اۋداندارىندا ورنالاسقان. بۇل شەشىم جاڭا تۇرعىن ءۇي كەشەندەرىندە تۇراتىن بالالاردى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىمەن ۋاقىتىلى قامتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
«كەلەشەك مەكتەپ» ۇلتتىق جوباسى ەلورداداعى ءبىلىم بەرۋ ينفراقۇرىلىمىن جۇيەلى تۇردە جاڭعىرتىپ، وقۋشىلارعا قولايلى، قاۋىپسىز ءارى ساپالى ءبىلىم الۋ ورتاسىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان. جوبا ناتيجەسىندە استانا قالاسىندا ءۇش اۋىسىمدى وقىتۋ ماسەلەسى كەزەڭ-كەزەڭىمەن شەشىلىپ، زاماناۋي مەكتەپتەر سانى ارتا تۇسۋدە.