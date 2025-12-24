استانادا پرەزيدەنتتىك شىرشاعا ەلىمىزدىڭ ءار وڭىرىنەن 100 دەن استام بالا قاتىستى
استانا. KAZINFORM - سالتاناتتى شاراعا ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىنەن وقۋ، سپورت، شىعارماشىلىق جانە قوعامدىق سالادا جەتىستىككە جەتكەن، سونداي-اق الەۋمەتتىك وسال ساناتتاعى 100 دەن استام بالا قاتىستى.
- پرەزيدەنتتىك شىرشا جىل سايىن وتكىزىلەدى. بيىل رەسپۋبليكا بويىنشا بۇل مەرەكەگە 4 مىڭنان استام بالا قاتىسادى، ونىڭ 100 ءى رەسپۋبليكالىق دەڭگەيدە شاقىرىلعان بالالار، - دەدى وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، مەرەكەلىك باعدارلاما بالالاردىڭ قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋعا جانە ەستە قالارلىق اسەر سىيلاۋعا باعىتتالعان. پرەزيدەنتتىك شىرشاعا كەلگەن بالالاردىڭ ىشىندە اقتوبە وبلىسىنىڭ وقۋشىسى ال-فارابي دە بار.
- اقتوبە وبلىسىنان كەلدىم، 6-سىنىپتا وقيمىن. كىشكەنتاي كەزىمنەن ءان ايتامىن. بولاشاقتا ءانشى بولعىم كەلەدى. ينتەراكتيۆتى زالداعى بارلىق بەكەتتەرگە بارىپ شىقتىم. بارشاڭىزدى جاڭا جىلمەن قۇتتىقتايمىن، - دەدى ول.
سونداي-اق ال-فارابي سۇحبات بارىسىندا «مولداباي» ءانىن شىرقاپ بەردى.
ءىس-شارا ەكى نەگىزگى بولىمنەن تۇردى. الدىمەن بالالارعا ارنالعان ينتەراكتيۆتى ايماق جۇمىس ىستەدى. اتالعان ايماقتا بەس ارنايى بەكەت ۇيىمداستىرىلدى.
اتاپ ايتقاندا، قاتىسۋشىلار VR كوزىلدىرىگى ارقىلى ۆيرتۋالدى كەڭىستىككە ساياحات جاسادى، اكۆاگريم ايماعىندا سۋرەت سالدىردى، سىيلىق تاراتىلاتىن الاڭدا مەرەكەلىك تارتۋلار الدى. سونىمەن قاتار كالەيدوسكوپ ستيلىندەگى فوتوبەكەتتە ەستەلىك سۋرەتكە ءتۇسىپ، جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن فوتوسۋرەتتەرىن وڭدەتۋ مۇمكىندىگىنە يە بولدى.
- ءبىز بارلىق زاماناۋي تەحنولوگيالاردى كورسەتۋگە تىرىستىق. مۇندا شالعاي اۋىلداردان كەلگەن بالالار دا بار، ولاردىڭ كوپشىلىگى استاناعا العاش رەت كەلىپ وتىر، - دەدى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى تاربيە جۇمىسى جانە قوسىمشا ءبىلىم بەرۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى ەرلان قالماقوۆ.
مەرەكەلىك باعدارلامانىڭ ەكىنشى بولىگىندە ساحنالىق قويىلىم مەن رەسمي ماراپاتتاۋ، سىيلىق تارتۋ ءبولىمى ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، ەلوردادا جاڭا جىل قارساڭىندا 40 تان استام شىرشا شامىن جاقتى. سوعان وراي، قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى ءۇشىن اۋقىمدى مەرەكەلىك ءىس-شارالار وتكەنىن جازعان ەدىك.