استانادا قىتايدىڭ جاپون باسقىنشىلارىنا قارسى جەڭىسىنە ارنالعان فوتوكورمە اشىلدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي حالقىنىڭ جاپون باسقىنشىلارىنا قارسى سوعىستاعى جانە ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستاعى جەڭىستىڭ 80 جىلدىعىنا ارنالعان «ۇلتتىڭ ازاتتىعى مەن الەمدىك بەيبىتشىلىك ءۇشىن» اتتى فوتوكورمە بۇگىن استانادا اشىلدى.
ءىس-شارانى قىتايدىڭ قازاقستانداعى ەلشىلىگى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قورعانىس مينيسترلىگى بىرلەسىپ ۇيىمداستىردى.
اتالعان فوتوكورمە ءتورت بولىمنەن تۇرادى جانە جالپى 125 قۇندى تاريحي سۋرەت قويىلعان. كورمە فوتوسۋرەتتەر مەن ماتىندەردى ۇشتاستىرا وتىرىپ، قىتاي حالقىنىڭ 14 جىلدىق جانقيارلىق كۇرەسىن قايتا جاڭعىرتادى جانە قىتايدىڭ الەمدىك انتيفاشيستىك سوعىستاعى تاريحي ورنى مەن ماڭىزدى ۇلەسىن ايقىندايدى.
اشىلۋ سالتاناتىندا ق ح ر قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى حان چۋنلين ءسوز سويلەپ، قىتاي حالقىنىڭ فاشيزمگە قارسى كۇرەستەگى تاريحي ءرولىن اتاپ ءوتتى.
- قىتاي كوممۋنيستىك پارتياسىنىڭ باسشىلىعىمەن قىتاي الەمدە ەڭ العاش بولىپ فاشيزمگە قارسى سوعىستىڭ وتىن تۇتاتتى. 14 جىلعا سوزىلعان اۋىر شايقاستاردان كەيىن بۇكىل حالىقتىڭ قاھارماندىق كۇرەسى ارقىلى ۇلى جەڭىسكە قول جەتكىزىلدى، - دەدى ەلشى.
قازاقستان قورعانىس ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ باستىعى گەنەرال- مايور اسقار مۇستابەكوۆ ءوز كەزەگىندە قىتاي مەن قازاقستان حالىقتارىنىڭ فاشيزمگە قارسى سوعىستاعى ورتاق تاريحىنا توقتالدى.
- 1937 -جىلدان باستاپ قىتاي حالقى جاپون باسقىنشىلارىنا قارسى جانقيارلىقپەن كۇرەستى. سەگىز جىلعا سوزىلعان سوعىس ميلليونداعان ادامداردىڭ ءومىرىن الىپ كەتتى. حالىقتىڭ تاباندىلىعىمەن قاھارماندىعى جاپونيا ميليتاريزمىنىڭ توقتاتۋىنا ىقپال ەتىپ، ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستىڭ جەڭىسىنە ۇلەس قوستى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار ول قازاقستان حالقىنىڭ دا وسى تاريحي كۇرەسكە بەلسەنە قاتىسقانىن اتاپ ءوتتى.
- سول كەزەڭدە كەڭەس وداعىنىڭ قۇرامىندا ءبىزدىڭ جەرلەستەرىمىز قيىر شىعىس مايدانىنا اتتانىپ، مىڭداعان قازاقستاندىق سارباز 1945 -جىلعى تامىزداعى مانچجۋريا وپەراتسياسىنا قاتىستى. ولار جاپون كۆانتۋن ارمياسىن تالقانداۋعا قاتىسىپ، ازياداعى سوعىستى اياقتاۋعا ۇلكەن ۇلەستەرىن قوستى، - دەدى گەنەرال-مايور.
دانا نۇرباقىت