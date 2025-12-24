استانادا قىسقى ويىن-ساۋىق: قايدا بارىپ كوڭىل كوتەرۋگە بولادى
استانا. KAZINFORM - استانانىڭ 6 اۋدانىنداعى 34 تەن اسا لوكاتسيادا مۇزدان جاسالعان سىرعاناقتار، مۇز ايدىندارى، ءتۇرلى-ءتۇستى فوتوايماقتار مەن ەرەكشە شاعىن ساۋلەتتىك فورمالار ورناتىلىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
ەلوردادا بالالار مەن ەرەسەكتەردىڭ قىسقى دەمالىسىن قىزىقتى ءارى دەنساۋلىققا پايدالى ەتۋ باعىتىندا اۋقىمدى جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر. جالپى قالا بويىنشا 57 سىرعاناق پەن مۇز ايدىنى پايدالانۋعا بەرىلدى.
سارىارقا اۋدانىندا 12 سىرعاناق پەن 4 مۇز ايدىنى جابدىقتالعان. قالالىق الاڭدا ۇلكەن سىرعاناق پەن مۇز ايدىنى ورناتىلىپ، مەرەكەلىك فوتوسۋرەتتەرگە ارنالعان تاقىرىپتىق فوتوايماقتار مەن شىنايى شىرشا قويىلعان.
بوگەنباي باتىر داڭعىلى، 43 مەكەنجايىنداعى گۇلزاردا ورتاسىندا ۇلكەن شىرشاسى بار مۇز ايدىنى اشىلدى. «كوكتال» ساياباعىندا ءارتۇرلى جاس ساناتىنا ارنالعان ەكى سىرعاناق پەن جاپپاي سىرعاناۋعا ارنالعان ۇلكەن مۇز ايدىنى بار. ال ا. گەرتسەن مەن وقجەتپەس كوشەلەرىنىڭ قيىلىسىندا سىرعاناق ورناتىلعان.
بايقوڭىر اۋدانىندا نەگىزگى ويىن-ساۋىق نىساندارى «جاستار» سارايىنىڭ اۋماعىندا (رەسپۋبليكا داڭعىلى، 34) ورنالاسقان. مۇندا مۇز ايدىنى، سىرعاناق پەن جاڭا جىلدىق شىرشا قويىلعان. ج. تاشەنيەۆ كوشەسىندەگى اتاتۇرىك اتىنداعى ساياباقتا دا مۇز ايدىنى مەن سىرعاناق بار.
اباي داڭعىلىنداعى «قالامگەرلەر اللەياسىندا» سىرعاناق، شىرشالار، جاڭا جىلدىق ينستاللياتسيالار مەن شاعىن ساۋلەتتىك فورمالار ورناتىلعان. سونداي-اق ءوندىرىس تۇرعىن الابىندا (اقبيداي مەن كەمەڭگەر ۇلى كوشەلەرىنىڭ قيىلىسى)، وزەن كوشەسىندە (وزەن كوشەسى مەن جەزكيىك تۇيىعى) ، كىرپىشتى تۇرعىن الابىندا (چەحويەۆ پەن جولىمبەت كوشەلەرىنىڭ قيىلىسى) مۇز ايدىندارى مەن سىرعاناقتار اشىلدى.
ەسىل اۋدانىندا قىسقى سەرۋەننىڭ باستى ورتالىعى ءداستۇرلى تۇردە ەكسپو اۋماعى بولىپ وتىر. مۇندا مۇز ايدىنى، سىرعاناق جانە مەرەكەلىك شىرشا قويىلعان. سونىمەن قاتار پريگورودنىي تۇرعىن الابىندا جانە «باعىستان» تۇرعىن كەشەنىندە دە سىرعاناقتار بار.
جاڭا جىلدىق شىرشالار تۇركىستان كوشەسى جاعىنداعى بوتانيكالىق باقتا، قازاق راديوسى كوشەسىنىڭ بويىندا، سونداي-اق دوستىق كوشەسى مەن نۇرجول بۋلۆارىنىڭ قيىلىسىنداعى جاڭا سكۆەردە ورناتىلعان.
«جەتىسۋ» ساياباعىندا سىرعاناق پەن شىرشا بار، ال «پريگورودنىي» تۇرعىن الابىندا سىرعاناق تۇرعىنداردىڭ يگىلىگىنە بەرىلگەن.
الماتى اۋدانىندا قىسقى دەمالىسقا ارنالعان بىرنەشە ورىن ۇيىمداستىرىلعان. «Sana» سپورت كەشەنىنىڭ ارتىنداعى اقبۇلاق وزەنىنىڭ جاعالاۋىندا مۇز ايدىنى مەن سىرعاناق جۇمىس ىستەيدى. «جەرۇيىق» ساياباعىندا دا مۇز ايدىنى مەن سىرعاناق بار. سونىمەن قاتار تەمىرجولشىلار تۇرعىن الابىندا جانە قوشقاربايەۆ كوشەسى، 80/1 مەكەنجايىندا سىرعاناقتار ورناتىلعان.
سارايشىق اۋدانىندا سىرعاناقتار، مۇز ايدىندارى مەن ءارتۇرلى بيىكتىكتەگى شىرشالار «قازاق ەلى» الاڭىندا، پرەزيدەنت ساياباعىندا، جۇمىسشى ماماندىقتارى اللەياسىندا جانە «نۇرلى جول» تەمىرجول ۆوكزالى اۋماعىندا ورنالاستىرىلعان. پرومىشلەننىي، وتاۋ، ينتەرناتسيونالدى، ميچۋرينو جانە كۇيگەنجار تۇرعىن الاپتارىندا دا مۇز سىرعاناقتارى مەن شاعىن ساۋلەتتىك فورمالار ورناتىلعان.
نۇرا اۋدانىندا تاقىرىپتىق شاعىن ساۋلەتتىك فورمالار قويىلىپ، فوتوايماقتار بەزەندىرىلگەن.
سونداي-اق ءتورت مۇز ايدىنى جۇمىس ىستەيدى: ۇزىندىعى 213 مەتر بولاتىن شەڭبەرلى مۇز ايدىنى ورتالىق ساياباقتا، «استانا-ارەنا» ستاديونى اۋماعىندا، «عاشىقتار» ساياباعىندا جانە ۇركەر تۇرعىن الابىندا.
بۇدان بولەك، ورتالىق ساياباقتا، «بۋحارەست» ساياباعىندا، «استانا-ارەنا» اۋماعىندا جانە ۇركەر تۇرعىن الابىندا ءتورت مۇز سىرعاناعى بار.
بۇدان بۇرىن استانا ورتالىعىندا جىلىنا نەشە مارافون وتكىزۋگە رۇقسات بەرىلەتىنى ايتىلدى.
اينۇر تۋماكبايەۆا