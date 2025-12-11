استانادا قىسقى سپورت تۇرلەرىنە ارنالعان ءبىرىڭعاي مەكتەپ قۇرىلادى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا بىرنەشە سپورتتىق باعىتتى ءبىر باسقارۋ جۇيەسىنە بىرىكتىرىپ، سپورتشىلاردى باستاپقى دايىندىقتان ۇلتتىق قۇراما دەڭگەيىنە دەيىن ءتيىمدى دايىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەتن مەكتەپ قۇرىلماقشى. بۇل تۋرالى استانا قالاسىنىڭ اكىمىدىگى ءمالىم ەتتى.
ءبىرىڭعاي مەكتەپ قۇرۋداعى ماقسات:
• قىسقى سپورت تۇرلەرى بويىنشا ءبىرىڭعاي دايىندىق ورتالىعىن قالىپتاستىرۋ؛
• كادرلىق، قارجىلىق جانە ماتەريالدىق رەسۋرستاردى شوعىرلاندىرۋ؛
• وقۋ-جاتتىعۋ ۇدەرىسىنىڭ ساپاسىن جانە سپورتشىلاردىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋ؛
• مەكەمەلەر قۇرىلىمىن قىسقى وليمپيادالىق سپورت تۇرلەرىن دامىتۋ باسىمدىقتارىنا سايكەستەندىرۋ.
اكىمدىكتىڭ مالىمەتىنشە، جىل سوڭىنا دەيىن ورتالىق ساياباقتا جاڭا زامانعا ساي شاڭعى بازاسىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالادى. جاڭا كەشەندە ءتۇرلى دەڭگەيدەگى شاڭعىروللەرلىك جولدار، كيىم اۋىستىراتىن جىلى بولمەلەر، ينۆەنتار دايىنداۋ بولمەلەرى، جاتتىقتىرۋشىلار مەن ادىسكەرلەرگە ارنالعان ارنايى كابينەتتەر بولادى. بۇدان بولەك، «قازاقستان» سپورت سارايىنىڭ قۇرىلىسى دا باستالدى، بۇل قىسقى سپورتپەن اينالىسۋعا قولجەتىمدى ورتانى كەڭەيتۋدەگى ماڭىزدى قادام.
- ماڭىزدىسى - ەنگىزىلىپ جاتقان وزگەرىستەر كادرلىق قىسقارتۋعا اكەلمەيدى: بارلىق جاتتىقتىرۋشى ءوز جۇمىس ورىندارىن ساقتاپ، بالالارمەن تولىق رەجيمدە جۇمىسىن جالعاستىرا بەرەدى. وقۋ-جاتتىعۋ پروتسەسى دە بۇرىنعى كولەمدە جۇرگىزىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اكىمدىكتىڭ دەرەگىنشە، اتا-انالار ءۇشىن الاڭداۋعا ەش نەگىز جوق. جاتتىعۋ قالىپتى كەستەگە ساي جۇرگىزىلەدى، باعدارلامالار قولجەتىمدى كۇيىندە قالادى. قىسقى سپورت تۇرلەرىن ءبىر مەكتەپكە بىرىكتىرۋ جاس سپورتشىلاردىڭ دايىندىق ساپاسىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن حاماردا (نورۆەگيا) كونكيمەن جۇگىرۋدەن الەم كۋبوگىنىڭ سوڭعى ىرىكتەۋ كەزەڭى وتكەنىن جازدىق.