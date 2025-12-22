استانادا قوقىس جاعاتىن زاۋىت سالىنادى
استانا. KAZINFORM - استانادا «تازا قازاقستان» جالپىۇلتتىق اكسياسىن جۇزەگە اسىرۋ جالعاسىپ جاتىر. جىل بويى 328 زاڭسىز قوقىس ۇيىندىلەرى جويىلىپ، 120 مىڭ توننادان استام قالدىقتار شىعارىلدى.
بۇل تۋرالى ەلوردا اكىمى جەڭىس قاسىمبەك ەسەپتىك كەزدەسۋىندە ايتتى.
اكىمنىڭ ايتۋىنشا، قالادا قالدىقتاردى شىعارۋدىڭ تسيفرلىق مونيتورينگ جۇيەسى ەنگىزىلدى. بۇل قىزمەت كورسەتۋدى باقىلاۋدى قامتاماسىز ەتتى جانە تۇرعىنداردىڭ شاعىمدارىن 99 پايىزعا ازايتتى.
- كەلەسى جىلدىڭ ەكىنشى توقسانىندا شەتەلدىك ينۆەستورلارمەن بىرلەسىپ، تاۋلىگىنە 2250 تونناعا دەيىن قوقىس جاعاتىن زاۋىت سالۋعا كىرىسەمىز جانە بۇل زاۋىت ەلەكتر ەنەرگياسىن دا وندىرەتىن بولادى. زاۋىت 2028-جىلى ىسكە قوسىلادى، - دەدى ج. قاسىمبەك ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە.
سونىمەن بىرگە، ج. قاسىمبەك كەشەندى جۇمىستىڭ ارقاسىندا ءۇش جىلدا اتموسفەراعا شىعاتىن زياندى زاتتار 32 پايىزعا ازايعانىن ايتىپ وتىر. بۇل - كاسىپورىندار مەن تۇرعىن الاپتاردى گازداندىرۋ، ەكولوگيالىق ترانسپورتقا كوشۋ جانە كوگالداندىرۋدىڭ ناتيجەسى.
ايتا كەتەيىك، قاراشا ايىندا ەلورداداعى حالىق سانى 1,6 ميلليون ادامنان اسقان. بۇعان دەيىن جەڭىس قاسىمبەك قالانىڭ ينفراقۇرىلىمى قالاي جەتىلدىرىلەتىنىن ايتقان ەدى.