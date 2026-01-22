استانادا قۇقىق قورعاۋ ورگانىنىڭ قىزمەتكەرىنە وق اتۋ دەرەگىنىڭ ءمان- جايى ايتىلدى
استانا. KAZINFORM - ق ر ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار ءادىلوۆ ەلوردا كوشەسىندە وق اتۋ دەرەگىنە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
ايتا كەتەيىك، وتكەن اپتادا كوشەگە اڭشى مىلتىعىمەن شىققان ادامدى ۇستاۋ كەزىندە پوليتسەي جارالانعانى ءمالىم بولدى.
- پوليتسەي كوشەدە قارۋمەن جۇرگەن ادامدى كورىپ، ونى قۇرىقتاۋعا ارەكەت ەتكەن. الايدا كۇدىكتى ونىڭ ارقا تۇسىنا وق اتقان. قازىر ءبىزدىڭ قىزمەتكەر ەمدەلىپ جاتىر، العاشقى كۇندەرى ول رەانيماتسيادا بولدى. قىلمىسكەردى قۇرىقتاعاننان كەيىن، سول جەرگە وزگە دە پوليتسەيلەر باردى. كۇدىكتى ۇستالىپ، قاماۋعا الىندى، - دەدى س. ءادىلوۆ سەناتتا تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
وسى ورايدا بۇل وقيعا قالانىڭ ورتالىق اۋداندارىنىڭ بىرىندە بولعانىن ايتتى.
- ءبىزدىڭ قىزمەتكەر سول كەزدە كولىگىمەن ءجۇرىپ بارا جاتقان. مىلتىق ۇستاعان ادامدى كورگەننەن كەيىن توقتاپ، ونى ۇستاۋعا ارەكەت ەتتى، - دەپ ناقتىلادى ءمينيستردىڭ ورىنباسارى.