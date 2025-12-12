ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:44, 12 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    استانادا قازاقستان بوكس فەدەراتسياسى كۋبوگىنىڭ فينالدىق كەزەڭى وتەدى

    استانا. قازاقپارات – 13-جەلتوقسان كۇنى استانا قالاسىندا قازاقستان بوكس فەدەراتسياسى كۋبوگىنىڭ فينالدىق كەزەڭى باستالادى.

    Астанада Қазақстан бокс федерациясы кубогының финалдық кезеңі өтеді
    Фото: ҰОК

    ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتتىڭ مالىمەتىنشە، جۇلدە قورى 150000 ا ق ش دوللارىن قۇرايتىن جوبا ايماقتاردا بوكستى دامىتۋعا باعىتتالعان.

    توپتىق كەزەڭنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا شەشۋشى سىنعا استانا، شىمكەنت قالالارىنىڭ، سونداي-اق قاراعاندى جانە ماڭعىستاۋ وبلىستارىنىڭ كوماندالارى جولداما الدى.

    13-جەلتوقساندا ەرلەر مەن ايەلدەر اراسىندا 15 سالماق دارەجەسى بويىنشا جارتىلاي فينالدىق جەكپە-جەكتەر وتەدى. 14-جەلتوقسان كۇنى ءۇشىنشى جانە ءبىرىنشى ورىندار ءۇشىن كەزدەسۋلەر جوسپارلانعان.

    Qazaqstan جەڭىل اتلەتيكا سپورت كەشەنىندەگى جارىس 13-جەلتوقسان كۇنى ساعات 11:30 دا، 14-جەلتوقسان كۇنى ساعات 12:00 دە باستالادى.

    ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن دۋبايداعى الەم چەمپيوناتىندا قاي ەلدەن قانشا بوكسشى فينالعا جولداما العانىن جازعانبىز.

