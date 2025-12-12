استانادا قازاقستان بوكس فەدەراتسياسى كۋبوگىنىڭ فينالدىق كەزەڭى وتەدى
استانا. قازاقپارات – 13-جەلتوقسان كۇنى استانا قالاسىندا قازاقستان بوكس فەدەراتسياسى كۋبوگىنىڭ فينالدىق كەزەڭى باستالادى.
ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتتىڭ مالىمەتىنشە، جۇلدە قورى 150000 ا ق ش دوللارىن قۇرايتىن جوبا ايماقتاردا بوكستى دامىتۋعا باعىتتالعان.
توپتىق كەزەڭنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا شەشۋشى سىنعا استانا، شىمكەنت قالالارىنىڭ، سونداي-اق قاراعاندى جانە ماڭعىستاۋ وبلىستارىنىڭ كوماندالارى جولداما الدى.
13-جەلتوقساندا ەرلەر مەن ايەلدەر اراسىندا 15 سالماق دارەجەسى بويىنشا جارتىلاي فينالدىق جەكپە-جەكتەر وتەدى. 14-جەلتوقسان كۇنى ءۇشىنشى جانە ءبىرىنشى ورىندار ءۇشىن كەزدەسۋلەر جوسپارلانعان.
Qazaqstan جەڭىل اتلەتيكا سپورت كەشەنىندەگى جارىس 13-جەلتوقسان كۇنى ساعات 11:30 دا، 14-جەلتوقسان كۇنى ساعات 12:00 دە باستالادى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن دۋبايداعى الەم چەمپيوناتىندا قاي ەلدەن قانشا بوكسشى فينالعا جولداما العانىن جازعانبىز.