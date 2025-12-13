استانادا قازاق حاندىعى تۋرالى سيرەك پارسى دەرەكتەرىنىڭ كورمەسى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مۋزەيىندە «ۇلى دالا تاريحى يران دەرەكتەرىندە» اتتى كورمە اشىلدى. كورمەگە العاش رەت يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ارحيۆتەرىنەن تابىلعان 27 ەجەلگى پارسى قولجازباسىنىڭ كوشىرمەلەرى قويىلعان. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
ەكسپوناتتار XVIII- XIX عاسىرلاردا قازاقستان تەرريتورياسىندا بولعان الەۋمەتتىك-ساياسي جانە ەكونوميكالىق پروتسەستەر تۋرالى باعالى مالىمەتتەردى قامتيدى. كورمەنىڭ اشىلۋىنا دەيىن ونى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان تاماشالادى.
قۇجاتتار قازاقستانعا يران پرەزيدەنتىنىڭ استاناعا رەسمي ساپارى اياسىندا بەرىلدى. ەكسپوزيتسيانى قاراپ شىققان سوڭ قاسىم-جومارت توقايەۆ يراندىق ارىپتەسىنە تاريحي ماتەريالداردى ۇسىنعانى ءۇشىن العىس ايتىپ، ولاردىڭ وتاندىق عىلىم مەن قوعام ءۇشىن ماڭىزدىلىعىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
- بۇل - وتە قۇندى سىيلىق. ءبىز مىندەتتى تۇردە قازاق قاۋىمىنا بۇل كورمەنى كورسەتەمىز، بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى ارقىلى كەڭىنەن دارىپتەيمىز. بۇرىن بىلمەگەن تاريحي دەرەكتەر بار ەكەن. قازاق حالقىنا پايدالى بولادى دەپ ويلايمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قولجازبالاردا قازاق حاندىعىنىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جاعدايى، تاۋكە مەن ءابىلقايىر حانداردىڭ يران شاحتارىمەن ديپلوماتيالىق بايلانىستارى، تۇركىستانداعى ساياسي احۋال، سونداي-اق قازاقستان اۋماعىنداعى كومىر، تەمىر، مىس، قورعاسىن جانە بيريۋزا كەنىشتەرىنىڭ تابىلىپ، ولاردى ءوندىرۋ ماسەلەسى سيپاتتالعان. ارحيۆتىك ماتەريالدار قازاقستان مەن يران اراسىنداعى تاريحي بايلانىستاردىڭ تىعىز بولعانىن ايقىن كورسەتەدى.
ەكى ەل اۋماعىنان ۇلى جىبەك جولى وتكەن، بۇل ساۋدا، مادەنيەت جانە رۋحاني بايلانىستاردىڭ دامۋىنا ىقپال ەتكەن. يران ارحيۆتەرىندە قازاق حاندىعى، ەلشىلەردىڭ ساپارى مەن مەملەكەتارالىق كەلىسسوزدەر تۋرالى جازبالار ساقتالعان.
يران مادەني ىقپالى قازاقستاننىڭ مادەني مۇراسىندا دا كورىنىس تاپقان. ماسەلەن، ازىرەت سۇلتان كەسەنەسىندەگى تايقازاندى يران شەبەرى ابدەلازيز شارافۋددين تەبريزي جاساعان. قازاق تىلىندە پارسى سوزدەرى كوپ. عالىمدار تىلدىك قورىمىزداعى پارسى سوزدەرىنىڭ ۇلەسى شامامەن %4 دەپ سانايدى. سونىڭ ىشىندە «استانا»، «پايدا»، «كورپە»، «ءدارى»، «دارۋمەن»، «اۋلا»، «ورازا» سياقتى سوزدەر بار.
كورمەدە جالپى جۇرتشىلىق قازاقستان مەن يراننىڭ ورتاق تاريحىنداعى ماڭىزدى ءتۇپنۇسقا دەرەكتەرمەن، بىرەگەي ارحيۆتىك ماتەريالدارمەن تانىسا الادى.