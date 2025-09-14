استانادا قاۋىپسىزدىك شارالارى كۇشەيتىلدى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىندا پوليتسيا دەپارتامەنتى پروكۋراتۋرانىڭ ۇيلەستىرۋىمەن ءبىر ايلىق ەسىرتكى قىلمىستارىنا قارسى ءىس- شارالاردى باستادى. ونىڭ اياسىندا ءتارتىپ ساقشىلارى ءبىرقاتار جەدەل الدىن الۋ جۇمىسىن جۇرگىزىپ جاتىر.
پوليتسەيلەر ەلوردادا قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋ، قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋ جانە قىلمىستاردى بولدىرماۋ ماقساتىندا «قۇقىقتىق ءتارتىپ» جەدەل- الدىن الۋ ءىس-شاراسىن وتكىزىپ جاتىر. سونداي- اق «ۋچاسكە» اتتى شارا جۇزەگە اسىرىلۋدا. ونىڭ ماقساتى - قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى ارتتىرۋ جانە پوليتسيا مەن حالىق اراسىنداعى سەنىمدى نىعايتۋ.
پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ جەرگىلىكتى پوليتسيا قىزمەتى باسقارماسىنىڭ باستىعى، پولكوۆنيك ەرجان ادىلبەكوۆتىڭ ايتۋىنشا، تەكسەرىستەر كەزىندە ەسەپتەگى تۇلعالار، جالعا بەرىلەتىن پاتەرلەر، تۇرعىن الاپتار مەن اڭشىلىق قارۋى بار ازاماتتار قارالادى. سونىمەن بىرگە جول قاۋىپسىزدىگىن قاداعالاۋعا ۇلتتىق ۇلان اسكەري قىزمەتشىلەرى دە جۇمىلدىرىلعان. ولار موپەد پەن ساموكات مىنگەن جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە، سونداي-اق كولىك جۇرگىزۋشىلەرىنىڭ زاڭسىز تۇراققا قويۋ دەرەكتەرىنە نازار اۋدارادى.
- بۇگىنگى ءىس- شاراعا شامامەن 500 گە جۋىق ىشكى ىستەر ورگاندارى قىزمەتكەرى تارتىلدى. تۇنگى ساعات 01:00-گە دەيىن تەكسەرىستەر جالعاسادى. ساياباقتار مەن سكۆەرلەر سياقتى قوعامدىق ورىندار دا نازاردا بولادى. سونىمەن قاتار ساموكات پەن موپەدتى زاڭسىز جۇرگىزۋ، اۆتوكولىكتەردەگى قاتتى دىبىس شىعاراتىن گلۋشيتەلدەر، جول ەرەجەلەرىن بۇزۋ فاكتىلەرى انىقتالادى. اسىرەسە، جولدا ءجۇرۋ ەرەجەسىن ساقتامايتىن جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە باسا كوڭىل بولىنەدى، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، «قۇقىقتىق ءتارتىپ» ءىس-شاراسى توقسان سايىن كەمىندە ەكى رەت وتكىزىلەدى.
سپيكەر ساموكات جۇرگىزۋشىلەرىنىڭ ءجيى جاسايتىن قۇقىق بۇزۋشىلىقتارىن دا اتادى: - ەكى ادام وتىرىپ ءجۇرۋ؛ - جۇك تاسۋ؛ - جولدى بەلگىلەنبەگەن جەردەن كەسىپ ءوتۋ؛ - باعدارشامدا تۇسپەي ءوتۋ؛ - ساموكاتتاردى جاياۋ جۇرگىنشىلەر تروتۋارىنا تاستاپ كەتۋ.
مۇنداي جاعدايدا ساموكاتتار ايىپتۇراققا قويىلادى، ال ەرەجەنى بۇزعاندار جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى. اكىمشىلىك پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، سوڭعى ءبىر ايدا كيكشەرينگ كومپانيالارىنا قاتىستى 30 دان استام اكىمشىلىك ءىس قوزعالعان.
بۇل شاراعا «استانا جاستارى» ەرىكتىلەرى دە بەلسەنە قاتىسىپ جاتىر.
- جاسوسپىرىمدەر ءوز ەركىمەن ۆولونتەر بولادى، مۇنداي ءىس-شارالارعا قىزىعۋشىلىقپەن قاتىسادى. ولار قوعامعا پايداسىن تيگىزگىسى كەلەدى، - دەيدى ەرىكتىلەردىڭ ۇيلەستىرۋشىسى ينديرا مارەموۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، پوليتسيا ءار ەكى اي سايىن بەلسەندى ەرىكتىلەردى ماراپاتتاپ، العىس حات پەن ۇسىنىم حات تابىستايدى. بۇل قۇجاتتار جاستارعا شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورىندارىنا تۇسۋگە سەپتىگىن تيگىزەدى.
ايتا كەتەلىك «قاراسورا-2025» وپەراتسياسىنىڭ ءۇش ايىندا 677 ەسىرتكى قىلمىسى انىقتالدى.