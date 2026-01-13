استانادا قاي جەرلەردە جانە قاشان مۇزدى سۋعا ءتۇسۋ ءراسىمى وتەدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا 18-19-قاڭتار كۇندەرى بارلىق پراۆوسلاۆيە شىركەۋىندە كرەشەنيە مەرەكەسى ءراسىمى وتەدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
استانادا ءداستۇرلى شومىلۋ ءراسىمى قالالىق جاعاجاي ماڭىندا بولادى. بۇل ماقساتتا ارنايى 4 ويىق دايىندالعان.
18-19-قاڭتار كۇندەرى قالادا مەرەكەلىك ءدىني شارالار، كرەستپەن شەرۋ جانە جاپپاي شومىلۋ ۇيىمداستىرىلادى.
ءىس-شارالار قالاداعى بارلىق پراۆوسلاۆيە شىركەۋىندە وتەدى: ۋسپەن سوبورىندا (كۇيشى دينا كوشەسى، 27)، كونستانتين-ەلەنين شىركەۋىندە (رەسپۋبليكا داڭعىلى، 12)، ساروۆ سەرافيم شىركەۋىندە (بوگەنباي باتىر داڭعىلى، 8).
سۋعا ءتۇسۋ ورىندارى 18-قاڭتار كۇنى ساعات 20:00 دەن 19-قاڭتار كۇنى ساعات 02:00 گە دەيىن اشىق بولادى. بۇل ۋاقىتتا سۋ ماڭىنا جارىق ورناتىلادى.
جاپپاي شومىلۋ 19-قاڭتار كۇنى تاڭعى ساعات 08:00 دەن كەشكى 23:00 گە دەيىن جالعاسادى.
قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ سۋدان قۇتقارۋ قىزمەتى جانە استانا قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى جۇمىس ىستەيدى. سونىمەن قاتار سۋعا ءتۇسۋ ورىندارىندا جەدەل جاردەم بريگادالارى كەزەكشىلىك ەتەدى.
قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى سۋعا ءتۇسۋ كەزىندە قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ساقتاۋى جانە اۋا رايى جاعدايىن ەسكەرۋى شارت.
بەلگىلەنگەن شومىلۋ ورىندارىندا كەلەسى تالاپتاردى ورىنداۋ قاجەت: ويىق ماڭىندا ءبىر ۋاقىتتا 3 ادامنان ارتىق بولماۋى ءتيىس؛ سۋعا تەك قۇتقارۋشىلار مەن مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ باقىلاۋىمەن كىرۋگە رۇقسات ەتىلەدى. سۋعا تۇسەر الدىندا دەنەنى قىزدىرۋ جاتتىعۋلارىن جاساۋ، راسىمنەن كەيىن سۇلگىمەن ءسۇرتىنىپ، جىلى كيىم كيىپ، ىستىق شاي ءىشۋ ۇسىنىلادى. ەگەر سۋعا تۇسكەن كەزدە دەنساۋلىعىڭىز ناشارلاسا، دەرەۋ كەزەكشى دارىگەرگە حابارلاسۋ قاجەت.
قۇتقارۋشىلار كەلەسى ەسكەرتۋلەردى قاپەرگە سالادى:
- جابدىقتالماعان جەرلەردە قۇتقارۋشىلار مەن دارىگەرلەردىڭ قاتىسۋىنسىز سۋعا تۇسۋگە تىيىم سالىنادى.
- بالالاردى قاراۋسىز قالدىرۋعا بولمايدى. بالانىڭ جۇزە الۋى سۋىق سۋ مەن سترەستىك جاعدايدىڭ كەرى اسەرىنەن قورعاي المايدى.
- مۇزدى سۋعا سەكىرىپ ءتۇسۋ قاۋىپتى، جاراقات الۋ مۇمكىندىگى جوعارى.
- ىشىمدىك ىشكەن كۇيدە سۋعا تۇسۋگە بولمايدى، سەبەبى بۇل ءتۇرلى قاۋىپتى جاعدايلارعا اكەلۋى ىقتيمال.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن قاراعاندىدا مۇزدى سۋعا شومىلۋ كەزىندە 21 ارنايى شومىلۋ ورنى ت ج د باقىلاۋىندا بولاتىنىن جازعان ەدىك.