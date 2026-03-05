استانادا قارماقپەن بالىق اۋلاۋ چەمپيوناتى ءوتتى
استانا. KAZINFORM - ەسىل وزەنىندە جىلتىر قارماقپەن (مورمىشكا) سپورتتىق بالىق اۋلاۋدان استانا قالاسىنىڭ چەمپيوناتى ءوتتى. اۋقىمدى ءىس-شارانى استانا قالاسىنىڭ سپورتتىق بالىق اۋلاۋ فەدەراتسياسى ۇيىمداستىردى. جارىستا ەلىمىزدىڭ مىقتى سپورتشىلارى ءبىر الاڭعا جينالىپ، قالا ومىرىندە سپورت پەن الەۋمەتتىك جاۋاپكەرشىلىكتىڭ ۇيلەسىمدى ۇلگىسىن كورسەتتى، دەپ جازدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
جارىستا بارلىق ەرەجەنىڭ ساقتالۋىن كاسىبي تورەشىلەر القاسى قامتاماسىز ەتتى. باس تورەشى قىزمەتىن باقىتجان ادىلبەكوۆ اتقاردى، تورەشى حاتشى مىندەتىن اندرەي روگوۆ ورىندادى، ال بالىق اۋلاۋ ايماقتارىندا تورەشى رەتىندە دانيل كوروتوۆسكي جۇمىس ىستەدى.
ۇيىمداستىرۋ كوميتەتى الدىن الا جارىسقا دايىندىق جۇمىسىن جۇرگىزدى. وزەننىڭ ءتۇبى مەن اعىسى ەسكەرىلە وتىرىپ بالىق اۋلايتىن جەرلەر بەلگىلەندى، تورەشىلەر شتابى قۇرىلدى، ماراپات قورى جاساقتالىپ، جەڭىمپازدار مەن جۇلدەگەرلەرگە ارنالعان كۋبوك، مەدالدار جانە گراموتالار دايىندالدى.
جارىس باعدارلاماسى بىرنەشە مىندەتتى كەزەڭنەن تۇردى. قاتىسۋشىنى تىركەۋ، سالتاناتتى اشىلۋ ءراسىمى، بالىق اۋلايتىن قۇرالداردى تەحنيكالىق باقىلاۋ، بالىق اۋلاۋ كەزەڭى، ناتيجەنى ەسەپتەۋ جانە ماراپاتتاۋ ءراسىمى. بارلىق كەزەڭ تارتىپكە سايكەس، جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرىلدى.
جارىس كۇنى بالىقشىلارعا قولايلى بولىپ، تۋرنير شىنايى سپورتتىق باسەكە جاعدايىندا ءوتتى.
قاتىسۋشىلارعا بارلىق جاعداي جاسالىپ، ولار بالىق اۋلاۋ تاكتيكاسى مەن تەحنيكاسىنا تولىق نازار اۋدارتۋعا مۇمكىندىك الدى.
تارتىستى دودا قورىتىندىسى بويىنشا چەمپيونات جەڭىمپازدارى انىقتالدى. ءبىرىنشى ورىندى - اباي مۇقانوۆ، ەكىنشى ورىندى انتون روديونوۆ، ءۇشىنشى ورىندى امانگەلدى سالىقوۆ يەلەندى. ال «Big Fish» ارنايى نوميناتسياسىندا (ەڭ ءىرى بالىق اۋلاعانى ءۇشىن) ۆياچەسلاۆ بايگۋجين جەڭىمپاز اتاندى.
چەمپيوناتتىڭ ەرەكشەلىگى - ونىڭ قايىرىمدىلىق سيپاتىندا ءوتۋى. جارىس بارىسىندا سپورتشىلار ۇستاعان بارلىق بالىق جانۋارلارعا ارنالعان پاناجايعا تاپسىرىلدى. بۇل يگى باستامانى «دوبرو رۋليت» كلۋبىنىڭ ەرىكتىلەرى جۇزەگە اسىردى. اتالعان كلۋب - استانا قالاسىنىڭ سپورتتىق بالىق اۋلاۋ فەدەراتسياسىنىڭ جاستار قاناتى.
سونىمەن قاتار كلۋب بەلسەندىلەرى بۇل كۇنى تەك جانۋارلارعا كومەك كورسەتۋمەن شەكتەلگەن جوق. ولار قالاداعى الەۋمەتتىك از قامتىلعان وتباسىلارعا ارنالعان ازىق-تۇلىك سەبەتىن دايىنداپ، تاراتىپ بەردى. وسىلايشا، ەسىل وزەنىنىڭ جاعاسىندا ەكى ماڭىزدى ءىس قاتار اتقارىلدى.
بەدەلدى سپورت جارىسى ۇيىمداستىرىلىپ، كومەككە مۇقتاج جاندارعا ناقتى قولداۋ كورسەتىلدى.