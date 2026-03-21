استانادا ناۋرىز مەيرامىن اۋقىمدى دەڭگەيدە تويلاۋ باستالدى
استانا. KAZINFORM - استانادا 21-ناۋرىز كۇنى تاڭەرتەڭنەن باستاپ ناۋرىز مەيرامىنا ارنالعان اۋقىمدى مەرەكەلىك ءىس-شارالار باستالدى.
قالا تۇرعىندارى ەلوردانىڭ باستى الاڭدارىنا - قالالىق الاڭدا، «قازاق ەلى» مونۋمەنتى ماڭىندا، «استانا ارەنا» ستاديونىندا، «اتاتۇرىك» ساياباعىندا، Astana Music Hall اۆتوتۇراعىندا جانە EXPO اۋماعىندا باس قوستى. مۇندا جارمەڭكەلەر، ماستەر-كلاسستار، كونسەرتتەر مەن ۇلتتىق ويىندار ءوتىپ جاتىر.
تاڭعى ساعات 10:00-دەن باستاپ الاڭداردا ۇلتتىق تاعامدار مەن قولونەر بۇيىمدارىنىڭ جارمەڭكەلەرى، ماستەر-كلاسستار مەن سپورتتىق جارىستار باستالدى. قوناقتار سيفرلىق ءىس-شارالارعا قاتىسىپ، روبوتتارمەن جانە جاساندى ينتەللەكت مۇمكىندىكتەرىمەن تانىسىپ، تەحنولوگيا مەن ۇلتتىق ءداستۇردىڭ ۇيلەسىمىن تاماشالاۋدا.
ەسىل اۋدانىندا مەرەكەلىك شارالار EXPO اۋماعىندا وتۋدە. ساعات 10:00-دەن باستاپ بارلىق الاڭ جۇمىس ىستەيدى، ونىڭ ىشىندە زاماناۋي سيفرلىق تەحنولوگيالارمەن جابدىقتالعان ارنايى تاقىرىپتاعى التى كيىز ءۇي بار.
ءبىرىنشى كيىز ۇيدە ينتەراكتيۆتى ديسپلەيى بار جاساندى ينتەللەكت اۆاتارى ورناتىلعان.
ەكىنشى جانە ءۇشىنشى كيىز ۇيلەردە قوناقتار VR- كوزىلدىرىكتەر ارقىلى ۆيرتۋالدى الەمگە ەنە الادى.
ءتورتىنشى كيىز ءۇي «زاڭ مەن ءتارتىپ» تاقىرىبىنا ارنالعان: مۇندا روبوت-يت، درون-پوليتسەي كورسەتىلىپ، «تازابەك» كەيىپكەرى قىزمەت ەتەدى.
بەسىنشى كيىز ۇيدە ەرەكشە قاجەتتىلىگى بار جاندار دايىنداعان ونىمدەردىڭ الەۋمەتتىك ماڭىزى بار جارمەڭكەسى ۇيىمداستىرىلعان.
بۇل كەڭىستىك ينكليۋزيانى قولداۋعا جانە الەۋمەتتىك كاسىپكەرلىكتى دامىتۋعا باعىتتالعان.
التىنشى كيىز ءۇي قولونەرشىلەر جارمەڭكەسىنە ارنالعان، مۇندا قوناقتار حالىق شەبەرلەرىنىڭ بۇيىمدارىمەن تانىسىپ، ۇلتتىق ونەرمەن جاقىنىراق تانىسا الادى.
سونداي-اق ساعات 10:00-دەن باستاپ جاساندى ينتەللەكت ەلەمەنتتەرى ەنگىزىلگەن سپورتتىق جارىستار وتۋدە.
قوناقتاردى تايقازان، شاڭىراق پىشىندەس اركالار مەن شاتىرلار، قوبىز بەينەلەرى سەكىلدى ۇلتتىق ناقىشتاعى شاعىن ساۋلەتتىك فورمالار قارسى الادى.
ساعات 13:00-دە ساحنادا قازاقستاندىق ەسترادا جۇلدىزدارىنىڭ قاتىسۋىمەن كونسەرتتىك باعدارلاما باستالادى.
سونىمەن قاتار، 21-ناۋرىز كۇنى ساعات 14:00-دە EXPO حالىقارالىق كورمە ورتالىعىندا (ماڭگىلىك ەل داڭعىلى، 53/1) وتاندىق وندىرۋشىلەر قاتىساتىن «ناۋرىز بازارى» ازىق-تۇلىك جارمەڭكەسى اشىلادى. مۇندا «التىن ساپا» سىيلىعىنىڭ قاتىسۋشىلارى مەن جەڭىمپازدارىنىڭ ونىمدەرى ۇسىنىلادى.
قوناقتار ءۇشىن كونسەرت، ۇلكەن قازانعا دايىندالعان ناۋرىز كوجە جانە ۇلتتىق تاعامدار جارمەڭكەسى ۇيىمداستىرىلادى. كورمە ورتالىعىندا فوتوايماقتار مەن ۇزىندىعى 12 مەترلىك LED- توننەلى بار ينتەراكتيۆتى كەڭىستىك جۇمىس ىستەيدى.
ورتالىق زالدا ساحنا، «جەتى قازىنا» ەكسپوزيتسياسى جانە قىزعالداقتار كورمەسى ورنالاستىرىلادى. سونىمەن قاتار Nauryz Kitap Fair كىتاپ جارمەڭكەسى مەن ۇلتتىق سپورت ويىندارى وتەدى.
كەلۋشىلەر قازاقشا كۇرەس، اسىق اتۋ، ساداق اتۋ، ارقان تارتۋ جانە باسقا دا جارىستارعا قاتىسا الادى.
بالالار ءۇشىن جەكە ارت- كەڭىستىك ۇيىمداستىرىلىپ، وندا ماستەر- كلاسستار، شىعارماشىلىق ساباقتار مەن ويىن ايماقتارى قاراستىرىلعان.
ءىس-شارالار 22-23-ناۋرىز كۇندەرى ساعات 10:00-دەن 18:00-گە دەيىن جالعاسادى.
نۇرا اۋدانىندا مەرەكەلىك شارالار «استانا ارەنا» ماڭىندا وتۋدە. ساعات 10:00-دەن باستاپ «Digital Nauryz» تاقىرىبىنداعى ينتەراكتيۆتى الاڭدارى بار التى كيىز ءۇي جۇمىس ىستەيدى. بالالار مەن ەرەسەكتەر ءۇشىن اتتراكتسيوندار، ۇلتتىق ستيلدەگى فوتوايماقتار اشىلعان.
جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارى ارقىلى ۇلتتىق كيىمدەردى ۆيرتۋالدى تۇردە كيىپ كورىپ، ەستەلىك سۋرەتتەر تۇسىرۋگە بولادى.
ساعات 13:00-دە ساحنادا ەسترادا جۇلدىزدارىنىڭ قاتىسۋىمەن كونسەرت وتەدى. 22-ناۋرىزدا باعدارلاما سويلەۋ مەن ينتەللەكت دامۋىن انىقتاۋعا ارنالعان دياگنوستيكا جانە ناۋرىز تاقىرىبىنداعى ينتەراكتيۆتى گولوگراممالارمەن تولىقتىرىلادى.
سارايشىق اۋدانىندا مەرەكەلىك شارالار «قازاق ەلى» الاڭىندا باستالدى.
قوناقتارعا تۇيەلەر كەرۋەنىمەن سەرۋەندەۋ ۇسىنىلىپ، ۇلتتىق داستۇرلەرمەن تانىسۋعا، فوتوسۋرەتكە تۇسۋگە جانە دەمالۋعا مۇمكىندىك جاسالعان.
سونىمەن قاتار، مۇندا گۋمانويد روبوت پەن روبوت-يت تانىستىرىلۋدا.
مادەني باعدارلاما اياسىندا «تۇمار» ەتنو-فولكلورلىق انسامبلى ونەر كورسەتىپ، قازاق ۇلتتىق ونەر ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ستۋدەنتتەرى كونسەرت پەن زاماناۋي ۇلتتىق ءسان كورسەتىلىمىن ۇسىنادى.
ساعات 16:00-دە جارىس جەڭىمپازدارى ماراپاتتالىپ، 16:30-دا ۇلكەن كونسەرت باستالادى.
21 ناۋرىز كۇنى شامامەن 20:00- 21:00 ارالىعىندا وتەتىن درون-شوۋ بولماق.
بايقوڭىر اۋدانىندا مەرەكەلىك ءىس-شارالار «اتاتۇرىك» ساياباعىندا وتۋدە.
مۇندا «Digital-ناۋرىز» ينتەراكتيۆتى ايماعىندا قوناقتار جاساندى ينتەللەكت ارقىلى ۇلتتىق كيىمدەگى سيفرلىق پورترەت جاساي الادى.
قوناقتاردى «ناۋرىزاي» مەن «ناۋرىزبەك» AI-كەيىپكەرلەرى قارسى الىپ، مەرەكە داستۇرلەرى تۋرالى مالىمەت بەرەدى.
سونداي-اق «بەرەكەلى اسحانا» جانە «ءدام مەن ءداستۇر» ەتنو-كيىز ۇيلەرىندە ۇلتتىق تاعامدار ۇسىنىلادى.
ساعات 12:00-دە «ناۋرىز تويى» - بىرنەشە جاس جۇپتىڭ قاتىسۋىمەن قازاقتىڭ ءداستۇرلى ۇيلەنۋ ءراسىمى وتەدى. جاستارعا باتا بەرىلىپ، «شاشۋ» ءراسىمى جاسالادى.
ساعات 13:00-دە كونسەرتتىك باعدارلاما باستالادى.
«قالامگەرلەر» اللەياسىندا ساعات 12:30-دان باستاپ كونسەرت، بالالارعا ارنالعان ويىن- ساۋىق جانە ۇلتتىق سپورت جارىستارى ۇيىمداستىرىلادى.
الماتى اۋدانىندا نەگىزگى الاڭ Astana Music Hall اۆتوتۇراعىندا ورنالاسقان. مۇندا ساعات 10:00-دەن باستاپ مەرەكەلىك شارالار وتۋدە، ال 13:00-دە كونسەرت باستالادى.
بۇل جەردە «Digital Nauryz» سيفرلىق اۆاتارى بار كيىز ۇيلەر جۇمىس ىستەيدى.
قوناقتارعا VR-كوزىلدىرىكتەر ۇسىنىلىپ، ناۋرىز اتموسفەراسىن ۆيرتۋالدى تۇردە سەزىنۋگە مۇمكىندىك بەرىلەدى.
سارىارقا اۋدانىندا قالالىق الاڭدا ساعات 10:00-دەن باستاپ مەرەكەلىك كوڭىل كوتەرۋ ءىس-شارالارى باستالدى. كونسەرت ساعات 12:00-دە وتەدى.
باعدارلامانىڭ ەرەكشەلىگى - VR- ايماقتارى بار تاقىرىپتىق كيىز ۇيلەر. قوناقتار ۆيرتۋالدى قازاقستانعا ساياحات جاساپ، ويىندارعا قاتىسا الادى. سونىمەن قاتار، روبوتوتەحنيكا مەن جاساندى ينتەللەكت جەتىستىكتەرى، ونىڭ ىشىندە گۋمانويد روبوتتار مەن شاپان كيگەن بي بيلەيتىن روبوت ۇسىنىلعان.
مەرەكەلىك كوڭىل كۇيدى فوتوبۋدكالار ارتتىرا تۇسەدى، قوناقتارعا ەستەلىك سۋرەتتەر تۇسىرۋگە مۇمكىندىك بەرىلەدى.
قوناقتاردى 10 مەترلىك «سارىارقا اجە» الىپ ينستاللياتسياسى قارسى الادى. الاڭ قازاق داستۇرلەرىنە نەگىزدەلگەن كەيىپكەرلەرمەن جانە ورتاعاسىرلىق ستيلدەگى دەكوراتسيالارمەن بەزەندىرىلگەن.
ساعات 11:00-دە قازاقشا كۇرەس جارىستارى باستالادى، وعان قالا تۇرعىندارىنىڭ كەز كەلگەنى قاتىسا الادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، «ناۋرىزناما» دەكاداسى اياسىندا قالادا 200-دەن استام ءىس-شارا ۇيىمداستىرىلعان - كونسەرتتەر، ۇلتتىق ويىندار، جارمەڭكەلەر، ماستەر- كلاسستار مەن ءتۇرلى سالت-ءداستۇر كورسەتىلىمدەرى. ولاردىڭ باسىم بولىگى بۇگىندە وتكىزىلىپ جاتىر.
ايتا كەتەلىك ناۋرىزناما ونكۇندىگى اياسىندا 21-ناۋرىز - ىنتىماق كۇنى بولىپ بەلگىلەنگەن. بۇل - تاتۋلىق پەن بىرلىكتى دارىپتەۋگە، ۇلىقتاۋعا ءھام ناسيحاتتاۋعا ارنالعان مەرەكە.