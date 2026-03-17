ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17 - ناۋرىز 2026

    استانادا «ناۋرىز ايتىس» جاس اقىندار سايىسى وتەدى

    استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى 19-ناۋرىزدا استانادا ستۋدەنتتەر اراسىندا «ناۋرىز ايتىس» قالالىق جاس اقىندار ايتىسى وتەدى.

    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    ءىس-شارا استانا قالاسى اكىمدىگى مەن «ايتىس اقىندارى مەن جىرشى-تەرمەشىلەردىڭ حالىقارالىق وداعى» رەسپۋبليكالىق قوعامدىق بىرلەستىگىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن وتەدى. بايقاۋعا ەلوردانىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىنان ىرىكتەلگەن 14 جاس اقىن قاتىسىپ، ءسوز ونەرى مەن دومبىرا شەبەرلىگىن پاش ەتەدى.

    ايتىستىڭ نەگىزگى ماقساتى - ۇلتتىق ونەردى دارىپتەۋ، جاس تالانتتاردى قولداۋ جانە ولاردىڭ شىعارماشىلىق الەۋەتىن دامىتۋ.

    ايتىستىڭ اشىلۋ جانە قورىتىندى كەزەڭىنە ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى امانجول ءالتاي مەن ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ رەكتورى ەرلان سىدىقوۆ قاتىسادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.

    جوبانىڭ جەتەكشىسى - قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى، اتالعان ۋنيۆەرسيتەتتىڭ فيلولوگيا فاكۋلتەتىنىڭ دەكانى سەرىكزات دۇيسەنعازى.

    بايقاۋ تاقىرىپتارى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ باستاماسىمەن 2024-جىلدان بەرى اتاپ وتىلەتىن «ناۋرىزناما» ونكۇندىگى اياسىندا بەلگىلەنەدى.

    قازىلار القاسى قۇرامىندا تانىمال ايتىسكەر اقىندار - ءومىرجان كوپبوسىن، ەركەبۇلان قاينازاروۆ، يران-عايىپ كۇزەمبايەۆ جانە مەيىربەك سۇلتانحان بار.

    جۇلدە قورى بويىنشا باس جۇلدە يەگەرىنە ديپلوم مەن اقشالاي سەرتيفيكات تابىستالادى. سونىمەن قاتار 1-2 جانە 3-ورىن العان قاتىسۋشىلارعا دا ديپلومدار مەن قارجىلاي سىيلىقتار بەرىلەدى. بۇدان بولەك، ارنايى نوميناتسيالار قاراستىرىلعان.

    ايتىسقا قاتىستى تولىق اقپارات پەن ەرەجەلەردى الەۋمەتتىك جەلىدەگى @topzhargan پاراقشاسىنان بىلۋگە بولادى.

    تەگ:
    مادەنيەت
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار