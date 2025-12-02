استانادا مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالالاردىڭ اتا-انالارىن قورلاعان بلوگەر ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - استانا پوليتسياسى الەۋمەتتىك جەلىدە مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالالاردىڭ اتا-انالارىن قورلاعان بلوگەردى ۇستادى. ۇساق بۇزاقىلىق فاكتىسى بويىنشا اكىمشىلىك ءىس قوزعالدى جانە ماتەريالداردى سوتقا جولداۋعا دايىنداپ جاتىر.
ەسكە سالا كەتسەك، داۋلى بەينەجازبا الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالاندى. ايەل ءوز بەينەجازباسىندا ەرەكشە بالالاردىڭ دۇنيەگە كەلۋىن «ازعىندىق» جانە اتا-اناسىنا جىبەرىلگەن «جازا» دەپ ايتقان. بۇل ەرەكشە بالا ءوسىرىپ وتىرعان اتا-انالاردىڭ نارازىلىعىن تۋدىردى.
بالالار قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل دينارا زاكيەۆا ۆيدەوعا قاتىستى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنە قۇقىقتىق باعا بەرۋدى سۇراپ، ءوتىنىش جىبەرگەن.
استانا قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى وقيعاعا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- بلوگەردىڭ ەرەكشە بالالاردىڭ اتا-انالارىنا قاتىستى ادەپسىز جانە قورلايتىن سوزدەرى بار بەينەجازبانى ينتەرنەت كەڭىستىگىندە تاراتۋ فاكتىسى بويىنشا اكىمشىلىك ءىس قوزعالدى. جاريالانىم اۆتورى ۇستالىپ، پوليتسيا بولىمىنە جەتكىزىلدى. ۇساق بۇزاقىلىق فاكتىسى بويىنشا ماتەريالدار جينالدى، ولار شەشىم قابىلداۋ ءۇشىن سوتقا جىبەرىلەدى، - دەپ حابارلادى پوليتسيا.
استانا قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتى ينتەرنەتتە قورلايتىن ماتەريالداردى تاراتقان ادام قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس جازالاناتىنىن ەسكە سالدى.
بۇعان دەيىن ءماجىلىس دەپۋتاتى نارتاي سارسەنعاليەۆ پرانك بارىسىندا قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزعانداردىڭ ءبىرىڭعاي ءتىزىمىن جاساپ، ونى جاريالاۋ قاجەت ەكەنىن ايتقان بولاتىن.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا