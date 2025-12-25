استانادا مەكتەپ پەن كىتاپحانالاردا ينتەرنەتسىز جۇمىس ىستەيتىن سيفرلىق وقۋ ستانتسيالار جۇمىس ىستەيدى
استانا. KAZINFORM - استانادا «الماتى كىتاپ» باسپاسى قايىرىمدىلىق جوباسى اياسىندا مەكتەپتەر مەن كىتاپحانالارعا ارنالعان ينتەرنەتسىز جۇمىس ىستەيتىن زاماناۋي سيفرلىق رەسۋرستارمەن جانە جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارىمەن جابدىقتالعان TopIQ- MobilBox ەلەكتروندىق وقۋ ستانتسيالارىن تابىستادى. بۇل تۋرالى ەلوردا اكىمدىگى ءمالىم ەتتى.
TopIQ- MobilBox - وقۋ ۇدەرىسىن قولداۋعا ارنالعان اۆتونومدى وقۋ ستانتسياسى. قۇرىلعى شالعاي ەلدى مەكەندەردەگى جانە شەتكەرى قالا مەكتەپتەرىندەگى وقۋشىلار مەن مۇعالىمدەرگە وقۋ كونتەنتىن ەركىن پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
وقۋ ستانتسياسىنا قازاق جانە ورىس تىلدەرىندەگى 395 ەلەكتروندىق وقۋلىق پەن كوركەم ادەبي كىتاپ، بەينەماتەريالدار، اۋديوكونتەنت، مۋلتفيلمدەر، ينتەراكتيۆتى تاپسىرمالار مەن تەستتەر ەنگىزىلگەن.
جوبانىڭ نەگىزگى ماقساتى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ «كىتاپ وقيتىن ۇلت» باستاماسىن قولداۋ، ەلدەگى شاعىن جيناقتى مەكتەپتەرگە، كىتاپحانالارعا جانە پەداگوگيكالىق كوللەدجدەرگە كومەك كورسەتۋ، ولاردى زاماناۋي وقۋ قۇرالدارىمەن قامتاماسىز ەتۋ جانە ءبىلىم بەرۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا ۇلەس قوسۋ.
جوبا اياسىندا جاڭا جىل قارساڭىندا «الماتى كىتاپ» باسپاسى وتانىمىزدىڭ 20 وڭىردەگى تسيفرلىق رەسۋرستارعا قولجەتىمدىلىگى شەكتەۋلى شاعىن جيناقتى جانە شەت ايماقتارداعى مەكتەپتەرگە ءارقايسىسىنىڭ قۇنى 400000 تەڭگە بولاتىن 1000 ءبىلىم بەرۋ ستانتسيالارىن سىيعا تارتتى.
سونىڭ ىشىندە TopIQ- MobilBox وقۋ ستانتسيالارى استانا قالاسى مەن اقمولا وبلىسىنىڭ شاعىن جيناقتى مەكتەپتەرىنە، سونداي-اق TopIQ.kz پلاتفورماسىن ۇزدىك پايدالانعان جانە رەسپۋبليكالىق Leader TopIQ بايقاۋىندا جەڭىمپازدارى كوپ شىققان 103 مەكتەبىنە جاڭاجىلدىق سىي رەتىندە تابىستالدى.
«الماتى كىتاپ» باسپاسىنىڭ پرەزيدەنتى گاۋھار سايماسايەۆا جوبانىڭ قالاي دۇنيەگە كەلگەنىن ايتىپ بەردى.
«بۇل - «الماتى كىتاپ» باسپاسىنىڭ ۇلكەن جوباسى. ءبىزدىڭ TopIQ وقۋ ستانتسيالارىمىز بەن پلاتفورمامىز 6 جىلدان بەرى جۇمىس ىستەپ كەلە جاتىر.
كوپتەگەن مەكتەپتەر ونىڭ يگىلىگىن كورىپ ءجۇر. 2000 مەكتەپتە وقيتىن 2 ميلليون وقۋشى ساباقتارىنا قولدانادى. بۇل - استانا سياقتى ءىرى قالالار مەن وبلىس ورتالىقتارىنىڭ مەكتەپتەرى.
ال شالعاي اۋىلداعى مەكتەپتەر شە، ولارعا قالاي جەتكىزەمىز دەگەن سۇراققا جاۋاپ ىزدەدىك. سونىڭ ناتيجەسىندە وسى جوبا دۇنيەگە كەلدى. وسى پلاتفورماداعى بارلىق بازانى TopIQ- MobilBox وقۋ ستانتسياسىنا سالىپ، 1000 شاعىن كومپلەكتىلى مەكتەپكە، 50 گە جۋىق بالالار كىتاپحانالارىنا سىيلايىق دەگەن يدەيا كەلدى. ارينە، مۇنى ىستەيتىن سەرىكتەستەر تابۋ، ونى ىستەۋ وڭاي بولعان جوق، دەگەنمەن 8 ايدا ىستەپ شىقتىق.
400 گە جۋىق وقۋلىق، سونداي- اق ودان باسقا ادەبي كىتاپتار بار.
Qamqor ينتەللەكتۋالدى كومەكشىسى پلاتفورمانىڭ ىشىنە ەنگىزىلگەن. مۇعالىمدەرگە، بالالارعا دا كومەكشى قۇرال بولادى.
الداعى ۋاقىتتا «1000 مەكتەپ» دەگەن قاۋىمداستىق قۇرىپ، اۋىلدارعا بارىپ، وقۋ پروتسەسىنە قانداي ىقپالى بولعانىنا قاتىستى زەرتتەۋ جۇرگىزەتىن بولامىز»، - دەدى «الماتى كىتاپ» باسپاسىنىڭ پرەزيدەنتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن كوللەدج وقىتۋشىلارى جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارىن مەڭگەرە باستاعانىن جازدىق.