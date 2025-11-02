استانادا ماس كۇيدە كولىك جۇرگىزگەن سۋديا ايەل ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - استانادا تۇنگى رەيد كەزىندە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ماس كۇيىندە كولىك باسقارعان سۋديانى ۇستادى.
استانا قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، پاترۋلدىك پوليتسيا رەيد كەزىندە Mazda ماركالى اۆتوكولىگىن توقتاتىپ، جۇرگىزۋشىنىڭ جاعدايىنا كۇمان كەلتىرگەن. مەديتسينالىق ساراپتاما ناتيجەسىندە ايەلدىڭ الكوگولدىك ماس كۇيدە بولعانى دالەلدەندى.
تەكسەرۋ بارىسىندا جۇرگىزۋشىنىڭ ازاماتتىق ىستەر جونىندەگى اۋدانارالىق سوتتىڭ سۋدياسى ەكەنى انىقتالعان. قازىر ول ساراپتاماعا جىبەرىلىپ، اۆتوكولىگى ايىپ تۇراعىنا قويىلدى.
- اۆتوكولىك كوممۋنالدىق تۇراققا قويىلىپ، تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. كولىكتى ماس كۇيىندە باسقارۋ - زاڭنىڭ ورەسكەل بۇزىلۋى جانە اينالاداعى ادامداردىڭ ءومىرى مەن قاۋىپسىزدىگىنە قاتەر توندىرەدى. مۇنداي قۇقىقبۇزۋشىلىقتار قاتاڭ تۇردە توقتاتىلادى، - دەپ مالىمدەدى استانا قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازىرگى ۋاقىتتا ۇستالعان ازاماتقا قاتىستى قىزمەتتىك تەكسەرۋ باستالدى.
قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى اتاپ وتكەندەي، ماس كۇيىندە كولىك باسقارۋ فاكتىسى بويىنشا جاۋاپكەرشىلىك بارلىق ازاماتتارعا بىردەي قولدانىلادى - زاڭ الدىندا ەشكىمنىڭ ارتىقشىلىعى جوق.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن ۇلىتاۋ وبلىسى سوت القاسىنىڭ ءتوراعاسى پارا الدى دەگەن كۇدىكپەن ۇستالعانى جايلى حابارلاعان بولاتىنبىز. بولجام بويىنشا، ول ءۇشىنشى تۇلعا ارقىلى ءىرى سومانى قولدى قىلعان.