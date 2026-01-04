استانادا مادەنيەت قايراتكەرلەرىنە مەملەكەتتىك ستيپەنديا تاپسىرىلدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا مادەنيەت سالاسىنداعى مەملەكەتتىك ستيپەنديانى تابىستاۋ ءراسىمى ءوتتى. ستيپەنديانى مەملەكەت باسشىسىنىڭ اتىنان قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا تابىس ەتتى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ادەبيەت پەن ونەر سالاسىنداعى پرەزيدەنتتىك ستيپەنديا وتاندىق مادەنيەتتى دامىتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقان تۇلعالارعا بەرىلەدى. مەملەكەتتىك ستيپەنديا تاعايىندالعاننان بەرى قازاقستان رۋحانياتى مەن ونەرىنە ەڭبەگى سىڭگەن ازاماتتار ماراپاتتالدى. بيىل 75 ادام مەملەكەتتىك قولداۋعا يە بولدى. ستيپەندياتتار قاتارىندا تانىمال مادەنيەت مايتالماندارى دا، بولاشاعىنان ءۇمىت كۇتتىرەتىن دارىندى جاستار دا بار.
جىل سايىن تاعايىندالاتىن بۇل ستيپەنديا - مەملەكەتتىڭ مادەنيەت جانە ونەر قايراتكەرلەرىنە، شىعارماشىلىق قىزمەتكەرلەرىنە جانە جاس دارىندارعا قولداۋى مەن قامقورلىعىنىڭ ايعاعى. سونداي- اق ولاردىڭ ۇلت مادەنيەتىن وركەندەتىپ، الەمگە تانىتۋعا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسىنە كورسەتىلگەن قۇرمەت.
ستيپەندياتتار قاتارىندا جانداربەك مالىبەكوۆ، مەرۋەرت وتەكەشوۆا، روزا مۇقانوۆا، سامال ەسلياموۆا، ەرمەك اسىلحانوۆ، قايرات بايبوسىنوۆ جانە وزگە دە مادەنيەت قايراتكەرلەرى بار.
سونداي-اق جاس تالانتتارعا دا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. ولاردىڭ قاتارىندا وپەرا ءانشىسى ماريا مۋدرياك، تەاتر اكتريساسى التىناي نۇربەك، تەاتر جانە كينو اكتەرى ءبازىل سۇلتانعازى، اكتريسا ەكاتەرينا ماكسيم جانە باسقا دا ونەر يەلەرى بار. قازىردىڭ وزىندە بۇل ازاماتتار ايتارلىقتاي جەتىستىكتەرگە جەتىپ، قازاقستاندىق مادەنيەتتى حالىقارالىق دەڭگەيدە ناسيحاتتاپ ءجۇر.
بۇل قولداۋ ونەرپازداردىڭ كاسىبي شەبەرلىگىن ارتتىرۋعا، ۇلتتىق مۇرانى ساقتاۋعا، ەلىمىزدەگى مادەنيەت جانە ونەر سالاسىنىڭ دامۋىنا ىقپال ەتىپ قانا قويماي، تىڭ يدەيالار مەن جوبالاردىڭ ىسكە اسۋىنا سەپتىگىن تيگىزەدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا مادەنيەت سالاسى وكىلدەرىن قولداۋمەن قاتار، مادەني ينفراقۇرىلىمدى نىعايتۋ جانە شىعارماشىلىق مۇمكىندىكتەردى كەڭەيتۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزىلىپ كەلەدى. سوڭعى 5 جىلدا مادەنيەت پەن ونەر سالاسىن قارجىلاندىرۋ كولەمى ەكى ەسە ارتتى. ەل بويىنشا 150 دەن استام جاڭا مادەنيەت نىسانى اشىلدى، ونىڭ ىشىندە 9 تەاتر، 18 مۋزەي جانە 50 دەن استام كىتاپحانا بار. سونىمەن قاتار 200 مىڭ ساقتاۋ بىرلىگىنە ارنالعان 4 اۋداندىق مەملەكەتتىك ارحيۆ عيماراتى سالىندى. بۇدان بولەك، 11 مادەنيەت ۇيىمىنا «ۇلتتىق»، ال 9 ۇيىمعا «اكادەميالىق» مارتەبە بەرىلدى.
ادەبيەتتى دامىتۋ سالاسى دا ماڭىزدى باعىتتاردىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى. بۇل سالادا 2023 -جىلى جاس جازۋشىلار مەن اقىنداردى قولداۋ ماقساتىندا قۇرىلعان پرەزيدەنتتىك ادەبي سىيلىق، سونداي-اق 2022 -جىلى تاعايىندالعان «ايبوز» ۇلتتىق ادەبي سىيلىعى زاماناۋي قالامگەرلەردى تانىتىپ، شىعارمالارىنان ناسيحاتتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇگىندە اتالعان ادەبي سىيلىقتاردى 40 ادام يەلەنىپ، مەملەكەت تاراپىنان قولداۋ تاپتى.
باسپا ءىسى سالاسى بويىنشا دا ءبىرقاتار جۇمىس اتقارىلدى. اتاپ ايتساق، 2025 -جىلى تارالىمى 240 500 دانا بولاتىن 119 اتاۋلى ادەبي تۋىندا جارىق كوردى. كىتاپتار ەلىمىزدەگى كوپشىلىككە قولجەتىمدى كىتاپحانالارعا تاراتىلدى.
سونىمەن قاتار «جۇمىسشى ماماندىقتار جىلى» اياسىندا ەڭبەك ادامدارىن كوركەم شىعارمالار ارقىلى ناسيحاتتاۋعا ارنالعان «ەرلىك پەن ەڭبەك داستانى» رەسپۋبليكالىق بايقاۋى ۇيىمداستىرىلدى.
ينفراقۇرىلىمدى جاڭارتۋ، شىعارماشىلىق قىزمەتكەرلەردى قولداۋ ەلدىڭ ءبىرىڭعاي مادەني كەڭىستىگىن نىعايتىپ، قازاقستاندى حالىقارالىق ارەنادا مادەنيەتى مەن ونەرى ارقىلى تانىتۋعا ىقپال ەتەدى.