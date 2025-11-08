استانادا ليفت پەن تەرەزەنى سىندىرعان بۇزاقىلار جازالاندى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا ۆانداليزم مەن قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزۋدىڭ كەز كەلگەن جاعدايىنا قارسى جۇيەلى كۇرەس جۇرگىزىلىپ كەلەدى. ءتارتىپ ساقشىلارى كەزەكتى بۇزاقىلاردى انىقتاپ، ولارعا شارا قولداندى، دەپ حابارلايدى استانا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
وقيعا كوپقاباتتى تۇرعىن ۇيلەردىڭ بىرىندە بولعان. 38 جاستاعى ەر ادام ليفتىنىڭ ەسىگىن تەۋىپ سىندىرىپ، شاحتاعا قۇلاپ كەتكەن. سونىڭ سالدارىنان ليفت اپاتتى جاعدايدا توقتاپ، كابينا ىشىندە 31 جاستاعى ەر ادام قالىپ قويعان.
قۇتقارۋشىلار ەكى ازاماتتى دا شىعارىپ الدى، ولارعا دارىگەرلەر قاجەتتى كومەك كورسەتتى.
ءتارتىپ بۇزۋشىنىڭ جەكە باسى انىقتالىپ، وعان قاتىستى ق ر ا ق ب ت ك-نىڭ 434-بابى («ۇساق بۇزاقىلىق») بويىنشا اكىمشىلىك ءىس قوزعالدى. سوت شەشىمىمەن ول 15 تاۋلىككە اكىمشىلىك قاماۋعا الىندى.
- تاعى ءبىر جاعدايدا پوليتسەيلەر 51 جاستاعى ەر ادامدى ۇستادى. ول ابىلاي حان كوشەسىندەگى تۇرعىن ءۇي جانىندا ورنالاسقان پوليتسيا بەكەتىنىڭ تەرەزەسىن ادەيى سىندىرعان. ول ق ر اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسى 147-1-بابىنىڭ 1-بولىگى بويىنشا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ءىس ماتەريالى استانا قالاسىنىڭ مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق اكىمشىلىك سوتىنا جولداندى.
- پوليتسيا دەپارتامەنتى قالا تۇرعىندارىن قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋعا جانە قۇقىق بۇزۋشىلىقتارعا جول بەرمەۋگە شاقىرادى. ءاربىر ازاماتتىڭ جاۋاپكەرشىلىگى - ورتاق قاۋىپسىزدىكتىڭ كەپىلى، - دەپ قوستى اكىمدىك سايتى.
ايتا كەتەيىك، استانادا وتكەن تۇنگى رەيدتەر كەزىندە 78 ازوت باللونى مەن ونداعان كەلى ەسىرتكى تاركىلەندى.