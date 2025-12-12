استانادا ۇلتتىق كيىم مەن ەتنيكالىق ديزاينعا ارنالعان حالىقارالىق فەستيۆال ءوتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇلتتىق مۋزەيىندە مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ قولداۋىمەن «ءداستۇر جانە قازىرگى الەم» اتتى حالىقارالىق فەستيۆالدىڭ اشىلۋ سالتاناتى ءوتتى.
ءداستۇرلى جانە زاماناۋي ونەردىڭ ۇيلەسىمىن تانىتقان ءىس-شارادا قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى ۇلتتىق كيىم مەن ەتنيكالىق ديزاين الەمىنىڭ باي ءارى بىرەگەي مۇراسىمەن تانىستى. فەستيۆالدىڭ باستى ەرەكشەلىگى - ديزاينەرلەر، حالىق ونەرىنىڭ شەبەرلەرى، ەتنوگرافتار جانە داستۇرگە قىزىعۋشىلىق بىلدىرەتىن جاس ونەرپازداردىڭ ءبىر الاڭدا باس قوسۋى.
ءىس-شارانىڭ نەگىزگى ماقساتى - مادەني مۇرانى ساقتاۋ جانە داستۇرلەردى زاماناۋي ونەر اياسىندا جاڭا قىرىنان تانىتۋ. ۇلتتىق جانە تاريحي كوستيۋمدەردى ناسيحاتتاۋمەن قاتار، فەستيۆال سالت-ءداستۇر مەن قۇندىلىقتاردى زاماناۋي فورما مەن بەينەلەر ارقىلى كورسەتۋگە مۇمكىندىك اشتى.
فەستيۆالگە ءتۇرلى مادەنيەت وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋى ۇلتتىق كيىمدەردىڭ تاريحى مەن مازمۇنىن كەڭىنەن تالقىلاۋعا جاعداي جاسادى. ديزاينەرلەر مەن شەبەرلەر ءداستۇرلى ەلەمەنتتەردى شىعارماشىلىق تۇرعىدان جاڭاشا ينتەرپرەتاتسيالاپ، تىڭ وبرازدار جاساي الدى.
باعدارلاما ۆەرنيساجدان جانە ءداستۇرلى ونەر مەن ەتنوديزاينعا ارنالعان شەبەرلىك ساباقتارىنان باستالىپ، سالتاناتتى اشىلۋ ءراسىمى مەن ۇلتتىق جانە زاماناۋي جاستار كيىمدەرىنىڭ دەفيلە كورسەتىلىمىمەن جالعاستى.
فەستيۆال سوڭىندا قاتىسۋشىلارعا ديپلومدار تابىستالدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاننىڭ ورتالىق اسكەري وركەسترى دوحادا وتەتىن فەستيۆالدە ونەر كورسەتەدى.