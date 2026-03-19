استانادا ۇلتتىق كيىم كۇنىنە وراي فەستيۆال ءوتتى
استانا. KAZINFORM - ناۋرىزناما ونكۇندىگى اياسىندا ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحانادا «Nomad Style Show» ۇلتتىق فەستيۆالى ۇيىمداستىرىلدى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى حابارلادى.
ءىس-شاراعا استانا قالاسىنداعى ەتنومادەني بىرلەستىكتەردىڭ وكىلدەرى قاتىستى. قاتىسۋشىلار ءداستۇرلى كيىمدەر مەن حالىقتاردىڭ مادەني ەرەكشەلىكتەرىن تانىستىردى.
قازاق، ورىس، پولياك، بەلارۋس، تاتار، وزبەك جانە باسقا دا ەتنوستاردىڭ ۇلتتىق كيىمدەرى كورسەتىلدى. سونداي-اق قاتىسۋشىلار حالىقتاردىڭ ادەت-عۇرىپتارى مەن داستۇرلەرىمەن تانىسىپ، ۇلتتىق اندەردى تىڭداپ، بي قويىلىمدارىن تاماشالادى.
بۇل ءىس-شارا مادەني ارتۇرلىلىكتى دارىپتەپ، ۇلتتىق مۇرانى ساقتاۋدا ماڭىزدى الاڭعا اينالدى.
ايتا كەتەيىك، قىتايداعى قازاقتار ۇلتتىق كيىمنەن اجىراماعان. بۇل تۋرالى اسپاناستى ەلىندە ءوز برەندىن قالىپتاستىرعان قازاق قىزى Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن Live» باعدارلاماسىندا ايتتى.