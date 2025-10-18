استانادا «ۇلتتىق انيماتسيالىق فيلمدەر اپتالىعى» وتەدى
استانا. قازاقپارات - 20-24 قازان ارالىعىندا شاكەن ايمانوۆ اتىنداعى «قازاقفيلم» ۇلتتىق كينوستۋدياسىنىڭ «قازاقانيماتسيا» شىعارماشىلىق بىرلەستىگى «ۇلتتىق انيماتسيالىق فيلمدەر اپتالىعىنا» شاقىرادى.
اپتالىق اياسىندا كورەرمەن نازارىنا وتاندىق انيماتسيا ونەرىنىڭ ۇزدىك تۋىندىلارى ۇسىنىلادى.
باعدارلامادا سيفرلاندىرىلعان كلاسسيكالىق شىعارمالارمەن قاتار، جاڭا زاماناۋي جوبالار دا قامتىلعان. بۇل - ۇلتتىق رەجيسسەرلەردىڭ شىعارماشىلىعىمەن جانە قازىرگى قازاق انيماتسياسىنىڭ دامۋ باعىتتارىمەن تانىسۋعا تاماشا مۇمكىندىك.
- بارشا استانالىقتار مەن قالا قوناقتارىن ۇلتتىق انيماتسيا الەمىنە ساياحات جاساۋعا شاقىرامىز!
وتەتىن ورنى: استانا قالاسى، «قازاقستان» ورتالىق كونسەرت زالى (ماڭگىلىك ەل داڭعىلى، 10/1)
باستالۋى: 16:00
كىرۋ تەگىن! - دەلىنگەن مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى تاراتقان حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان مەن گرۋزيا ۆولونتەرلىك جوبالار مەن كينوفيلمدەر الماسۋدى جوسپارلاپ وتىر.