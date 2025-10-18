ق ز
    استانادا «ۇلتتىق انيماتسيالىق فيلمدەر اپتالىعى» وتەدى

    استانا. قازاقپارات - 20-24 قازان ارالىعىندا شاكەن ايمانوۆ اتىنداعى «قازاقفيلم» ۇلتتىق كينوستۋدياسىنىڭ «قازاقانيماتسيا» شىعارماشىلىق بىرلەستىگى «ۇلتتىق انيماتسيالىق فيلمدەر اپتالىعىنا» شاقىرادى.

    Неделя национальной анимации пройдет в Астане
    Фото: кадр из видео

    اپتالىق اياسىندا كورەرمەن نازارىنا وتاندىق انيماتسيا ونەرىنىڭ ۇزدىك تۋىندىلارى ۇسىنىلادى.

    باعدارلامادا سيفرلاندىرىلعان كلاسسيكالىق شىعارمالارمەن قاتار، جاڭا زاماناۋي جوبالار دا قامتىلعان. بۇل - ۇلتتىق رەجيسسەرلەردىڭ شىعارماشىلىعىمەن جانە قازىرگى قازاق انيماتسياسىنىڭ دامۋ باعىتتارىمەن تانىسۋعا تاماشا مۇمكىندىك.

    - بارشا استانالىقتار مەن قالا قوناقتارىن ۇلتتىق انيماتسيا الەمىنە ساياحات جاساۋعا شاقىرامىز!

    ан

    Астанада «Ұлттық анимациялық фильмдер апталығы» өтеді
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    وتەتىن ورنى: استانا قالاسى، «قازاقستان» ورتالىق كونسەرت زالى (ماڭگىلىك ەل داڭعىلى، 10/1)

    باستالۋى: 16:00

    كىرۋ تەگىن! - دەلىنگەن مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى تاراتقان حابارلامادا.

    ايتا كەتەيىك، قازاقستان مەن گرۋزيا ۆولونتەرلىك جوبالار مەن كينوفيلمدەر الماسۋدى جوسپارلاپ وتىر.

