استانادا LRT جۇيەسىنە قىزمەتكەرلەردى قابىلداۋ باستالدى
استانا. KAZINFORM - استانادا جەڭىل رەلستى كولىك جۇيەسىن ىسكە قوسۋعا دايىندىق اياسىندا CTS پلاتفورما بويىنشا كەزەكشى جانە LRT كاسسيرى لاۋازىمدارىنا قىزمەتكەرلەردى قابىلداۋ جاريالادى.
استانا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، پلاتفورما بويىنشا كەزەكشى لاۋازىمىنا جوعارى ءبىلىمى بار (ماماندىققا قويىلاتىن تالاپتار جوق) نەمەسە ورتا ارناۋلى ءبىلىمى بار كانديداتتار قاراستىرىلادى. كولىك سالاسىنداعى جۇمىس ءوتىلى كەمىندە 6 اي بولۋى ءتيىس، مەملەكەتتىك جانە ورىس تىلدەرىن ءبىلۋ مىندەتتى، اعىلشىن ءتىلىن ءبىلۋ قۇپتالادى.
مىندەتتەرى:
* جولاۋشىلارعا قىزمەت كورسەتۋدى ۇيىمداستىرۋ، جولاۋشىلارعا ارنالعان جابدىقتاردىڭ جۇمىسىن باقىلاۋ؛
* جولاۋشىلار اعىنىن رەتتەۋ جانە پلاتفورمادا قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋ.
كانديداتتارعا ۇسىنىلادى:
* جۇمىس بەرۋشى ەسەبىنەن استانا قالاسىندا 1 اي مەرزىمگە وقىتۋ؛
* قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك كودەكسىنە سايكەس رەسمي جۇمىسقا ورنالاستىرۋ؛
* وقىتۋ كەزەڭىندە - بەس كۇندىك جۇمىس اپتاسى؛
* جۇمىسقا قابىلدانعاننان كەيىن - اۋىسىمدىق جۇمىس كەستەسى.
LRT كاسسيرى لاۋازىمىنا ۇمىتكەرلەرگە قويىلاتىن بىلىكتىلىك تالاپتارى:
* جوعارى نەمەسە ورتا ارناۋلى ءبىلىم (بۋحگالتەريا، قارجى، ەكونوميكا، گۋمانيتارلىق باعىتتار)؛
* ماماندىعى بويىنشا جۇمىس ءوتىلى كەمىندە 2 جىل؛
* «1س: بۋحگالتەريا» باعدارلاماسىمەن جۇمىس ىستەۋ داعدىلارى؛
* ەسەپتىلىك جاساۋ داعدىلارى؛
* مەملەكەتتىك جانە ورىس تىلدەرىن ءبىلۋ، اعىلشىن ءتىلىن ءبىلۋ قۇپتالادى.
كاسسيردىڭ مىندەتتەرىنە LRT پايدالانۋ قاعيدالارىن، تاريفتەردى، جەڭىلدىكتەر مەن جول ءجۇرۋ شارتتارىن ءتۇسىندىرۋ؛ بەلگىلەنگەن تاريفتەرگە سايكەس اۆتوبۋستاردا جول جۇرۋگە ارنالعان كولىك كارتالارىن ساتۋ جانە تولىقتىرۋ؛ كاسسالىق ەسەپتىلىكتى جۇرگىزۋ كىرەدى.
ايتا كەتەلىك استاناداعى LRT بيىل سىناقتان وتكەننەن كەيىن پايدالانۋعا بەرىلەدى.