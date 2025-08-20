استانادا ەلدەگى ەڭ ءىرى بوس جۇمىس ورىندارى جارمەڭكەسى وتەدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا جۇمىسشى ماماندىقتارى جىلى اياسىندا 22-تامىزدا جاستارعا ارنالعان ەلىمىزدەگى ەڭ ءىرى بوس جۇمىس ورىندارى جارمەڭكەسى وتەدى.
ءىس-شارانى «AMANAT» پارتياسىنىڭ «جاستار رۋحى» جاستار قاناتى ەلوردا اكىمدىگىمەن بىرلەسىپ ۇيىمداستىرىپ وتىر. نەگىزگى ماقسات - مەملەكەتتىڭ ەڭ ماڭىزدى مىندەتتەرىنىڭ ءبىرى - جاستاردى لايىقتى جۇمىسپەن قامتۋ جانە ادامي كاپيتالدى دامىتۋ.
جارمەڭكە 22-تامىز كۇنى كەنەسارى كوشەسى، 32 مەكەنجايىندا ورنالاسقان ەلوردالىق ە. راحماديەۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق فيلارمونيا عيماراتىندا وتەدى.
بۇل جارمەڭكە جاستار مەن بيزنەس اراسىنداعى تىكەلەي ديالوگ الاڭىنا اينالىپ، جاس ماماندارعا ەكونوميكانىڭ ناقتى سەكتورىندا ءوزىن كورسەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ءارتۇرلى سالادان 70 تەن استام جۇمىس بەرۋشى 1000 نان اسا وزەكتى بوس جۇمىس ورنىن ۇسىنادى.
قاتىسۋشىلاردىڭ قاتارىندا ەلىمىزدىڭ جەتەكشى ۇلتتىق كومپانيالارى بار: «KEGOC» ا ق، «قازاق تەلەكوم» ا ق، «DAR RAIL» ج ش س، «Home Credit Bank» ا ق، «IntegraConstruction KZ» ج ش س، «قازمەديا ورتالىعى» ا ق، «بوگاتىر كومىر» ج ش س، «قازپوشتا» ا ق، «قازاقستان حالىق بانكى» ا ق، Astana Hub جانە باسقا ءدا ىرى ۇيىمدار.
جارمەڭكەنىڭ ءوتۋى جۇزدەگەن جاس قازاقستاندىقتى جۇمىسپەن قامتۋعا عانا ەمەس، سونىمەن قاتار جۇمىسشى ماماندىقتارىنىڭ بەدەلىن ارتتىرۋعا، باسەكەگە قابىلەتتى ۇرپاقتى قالىپتاستىرۋعا جانە ەل ەكونوميكاسىن نىعايتۋعا قۋاتتى سەرپىن بەرەدى.
ايتا كەتەلىك استانادا اۋقىمدى بوس ورىندار جارمەڭكەسىندە ەكى مىڭ جۇمىس ورنى ۇسىنىلعان ەدى.