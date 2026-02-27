10:40, 27 - اقپان 2026 | GMT +5
استانادا ەكىنشى اۋىسىمنىڭ 0-9-سىنىپ وقۋشىلارى ونلاين وقيدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا كەشەدەن بەرى ايازدىڭ بەتى قايتپاي تۇر. سول سەبەپتى وقۋشىلار ونلاين فورماتقا كوشىرىلدى. بۇل تۋرالى قالالىق ءبىلىم باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- 2026 -جىلعى 27-اقپان كۇنى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا (اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تومەندەۋىنە) بايلانىستى ەكىنشى اۋىسىمنىڭ 0-9-سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەلىك بۇگىن تاڭەرتەڭ اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا (اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ ودان ءارى تومەندەۋى) بايلانىستى ءبىرىنشى اۋىسىمنىڭ 0-11 (12)-سىنىپ وقۋشىلارى جانە كوللەدجدەردىڭ 1-2-كۋرستىڭ ستۋدەنتتەرى (9-سىنىپ بازاسىندا) قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلعان ەدى.
سونىمەن قاتار پاۆلودار وبلىسى، اباي وبلىسى جانە شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ وقۋشىلارى دا قاشىقتان وقىدى.