10:39, 26 - اقپان 2026 | GMT +5
استانادا ەكىنشى اۋىسىمنىڭ 0-9-سىنىپ وقۋشىلارى ونلاين وقيدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا تاڭنان اياز كۇشەيىپ تۇر. سول سەبەپتى وقۋشىلار ونلاين فورماتقا كوشىرىلدى. بۇل تۋرالى قالالىق ءبىلىم باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- 2026-جىلعى 26-اقپان كۇنى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا (اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تومەندەۋىنە) بايلانىستى ەكىنشى اۋىسىمنىڭ 0-9-سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەلىك س ق و مەن كوكشەتاۋدا وقۋشىلار ايازعا بايلانىستى قاشىقتان وقۋعا كوشىرىلگەن ەدى.
سونىمەن قاتار اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى بىرنەشە باعىتتا جول جابىلعان ەدى.