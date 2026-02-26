ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:39, 26 - اقپان 2026 | GMT +5

    استانادا ەكىنشى اۋىسىمنىڭ 0-9-سىنىپ وقۋشىلارى ونلاين وقيدى

    استانا. KAZINFORM - ەلوردادا تاڭنان اياز كۇشەيىپ تۇر. سول سەبەپتى وقۋشىلار ونلاين فورماتقا كوشىرىلدى. بۇل تۋرالى قالالىق ءبىلىم باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    - 2026-جىلعى 26-اقپان كۇنى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا (اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تومەندەۋىنە) بايلانىستى ەكىنشى اۋىسىمنىڭ 0-9-سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەلىك س ق و مەن كوكشەتاۋدا وقۋشىلار ايازعا بايلانىستى قاشىقتان وقۋعا كوشىرىلگەن ەدى.

    سونىمەن قاتار اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى بىرنەشە باعىتتا جول جابىلعان ەدى.

    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
