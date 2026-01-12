12:25, 12 - قاڭتار 2026 | GMT +5
استانادا ەكىنشى اۋىسىمداعى باستاۋىش سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقيدى
استانا. KAZINFORM - ەكىنشى اۋىسىمداعى 0-4-سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتىقتان وقىتۋعا كوشىرىلدى. بۇل تۋرالى استانا قالالىق ءبىلىم باسقارماسى حابارلادى.
- اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى 2026 -جىلدىڭ 12-قاڭتارىندا ەكىنشى اۋىسىمنىڭ 0-4-سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتىقتان وقىتۋعا كوشەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن 12-قاڭتاردا ەلدىڭ بارلىق اۋماعىندا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالانعانىن جازعان ەدىك.
سونداي-اق الداعى كۇندەرى 38- گرادۋسقا دەيىن اياز بولاتىنى حابارلاندى.