    12:25, 12 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    استانادا ەكىنشى اۋىسىمداعى باستاۋىش سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقيدى

    استانا. KAZINFORM - ەكىنشى اۋىسىمداعى 0-4-سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتىقتان وقىتۋعا كوشىرىلدى. بۇل تۋرالى استانا قالالىق ءبىلىم باسقارماسى حابارلادى.

    Атырауда жарықсыз қалған мектеп оқушылары қашықтан оқып жатыр
    فوتو: freepik.com

    - اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى 2026 -جىلدىڭ 12-قاڭتارىندا ەكىنشى اۋىسىمنىڭ 0-4-سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتىقتان وقىتۋعا كوشەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن 12-قاڭتاردا ەلدىڭ بارلىق اۋماعىندا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالانعانىن جازعان ەدىك.

    سونداي-اق الداعى كۇندەرى  38- گرادۋسقا دەيىن اياز بولاتىنى حابارلاندى.

     

