استانادا ەكىنشى اۋەجاي سالىنۋى مۇمكىن بە - اكىم جاۋابى
استانا. KAZINFORM - استانا اكىمى جەڭىس قاسىمبەك ەلوردادا ەكىنشى اۋەجاي سالىنۋى مۇمكىن دەگەن قاۋەسەت جونىندە پىكىر ءبىلدىردى.
- بۇل قاۋەسەت. الايدا بولاشاقتا قوسىمشا اۋەجاي سالۋ قاجەت بولعان جاعدايدا، باس جوسپاردا بىرنەشە ۋچاسكە قاراستىرىلعان، - دەدى جەڭىس قاسىمبەك ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە.
اكىمنىڭ ايتۋىنشا، كەز كەلگەن استانا بەلگىلى ءبىر كەزەڭدە ەكىنشى، ءتىپتى ودان دا كوپ اۋەجايلاردىڭ قاجەتتىلىگىنە تاپ بولادى.
- قازىرگى ۋاقىتتا ءبىز قولدانىستاعى اۋەجايدىڭ مۇمكىندىكتەرىن پايدالانۋ باعىتىندا جۇمىس ىستەيمىز. ونىڭ قۋاتىن ەكى ەسەگە ارتتىرۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. ءبىراق كەلەشەكتە ونىڭ تەمىرجول جەلىلەرىنەن الىس ورنالاسۋىن ەسكەرسەك، مۇنداي جوسپارلار پايدا بولۋى مۇمكىن، - دەدى ج. قاسىمبەك.
بۇعان دەيىن جەڭىس قاسىمبەك كىشى تالدىكولدەگى ەكوپارك قۇرىلىسىنىڭ نە سەبەپتى بيىل باستالماعانىن تۇسىندىرگەن ەدى.