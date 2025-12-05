11:56, 05 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
استانادا ەكى اۆتوبۋس سوقتىعىسىپ، ءبىر جۇرگىزۋشى قازا تاپتى
استانا. قازاقپارات - جول اپاتى كەشە كەشكىسىن، قوشقاربايەۆ كوشەسىندە بولعان، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
الدىن الا مالىمەتتەر بويىنشا، شاعىن اۆتوبۋستىڭ جۇرگىزۋشىسى رولگە يە بولا الماي، توقتاپ تۇرعان مارشرۋتتىق اۆتوبۋسقا سوعىلعان. العان جاراقاتتارىنىڭ سالدارىنان شاعىن اۆتوبۋستىڭ جۇرگىزۋشىسى وقيعا ورنىندا كوز جۇمدى.
«ەكى جولاۋشى ءارتۇرلى جاراقات الىپ، اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى. زارداپ شەككەندەرگە قاجەتتى مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلۋدە»، - دەپ حابارلادى استانا پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازىرگى ۋاقىتتا بولعان وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر، قاجەتتى ساراپتامالار تاعايىندالدى، سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ جۇرگىزىلۋدە.