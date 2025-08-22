استانادا كونستيتۋسيانىڭ 30 جىلدىعى قالاي اتاپ وتىلەدى
استانا. KAZINFORM - بيىل قازاقستاندا كونستيتۋتسيانىڭ قابىلدانعانىنا 30 جىل تولادى. وسى تاريحي مەرەيتويعا وراي ەلوردادا مەرەكەلىك، سپورتتىق، مادەني جانە تانىمدىق ءىس- شارالاردىڭ تۇتاس لەگى ۇيىمداستىرىلادى.
باعدارلامادا تۋرنيرلەر، دارىستەر، قۇقىق ساباقتارى، كونتسەرتتەر، فەستيۆالدەر جانە تاعى باسقا كوپتەگەن ءىس-شارا بار.
23-تامىز كۇنى بايقوڭىر اۋدانى اكىمىنىڭ كۋبوگى ءۇشىن مەملەكەتتىك ورگاندار اراسىندا «زاڭ جانە ءتارتىپ» تۇجىرىمداماسى اياسىندا فۋتبول ءتۋرنيرى وتەدى.
24- تامىزدا قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ 30 جىلدىعىنا وراي « ۇلىتاۋ» سپورت-ساۋىقتىرۋ كەشەنىندە قىزدار اراسىندا قالا چەمپيوناتى - اشىق ۆولەيبول جارىسى ۇيىمداستىرىلادى. سول كۇنى ترياتلون ساياباعىندا «ALMATY RUN» جۇگىرۋ مارافونى وتەدى.
25 - تامىزدا ساعات 15:00 دە №4 قالالىق كىتاپحانا وقىرماندارىن «اتا زاڭىمىز - ايباتتى!» اتتى قۇقىق ساباعىنا شاقىرادى.
بەلسەندى ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ورتالىعىندا زەينەتكەرلەر اراسىندا شاحماتتان جارىس وتەدى. ە. سەركەبايەۆ اتىنداعى بالالار مۋزىكا مەكتەبى وسى كۇنى «كونستيتۋتسيا - بىرلىكتىڭ سيمۆولى» اتتى چەللەندجدى باستايدى.
26 -تامىزدا بايقوڭىر اۋدانى اكىمدىگى مەن تاتتىمبەت اتىنداعى №1 ونەر مەكتەبى «ايبارلى اسقار ەلدى اسقاقتاتار اتا زاڭ!» تاقىرىبىندا پوەزيا بايقاۋىن وتكىزەدى.
27- تامىز كۇنى قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىن مازمۇندى تانىمدىق باعدارلاما كۇتىپ تۇر.
بۇل كۇنى استانادا 13-14 جانە 15-16 جاس ارالىعىنداعى جاسوسپىرىمدەر اراسىندا ۆەلوسپورتتان «استانا قالاسىنىڭ كۋبوگى»، سونداي-اق كىشى رازريادتاعى سپورتشىلار اراسىندا كوركەم گيمناستيكادان اشىق چەمپيونات وتەدى.
«جەتىسۋ» ساياباعىندا ەرەكشە بالالارعا ارنالعان ينكليۋزيۆتى فەستيۆال ۇيىمداستىرىلادى. سونىمەن قاتار، ەلوردالىق جاستاردىڭ اقساقالدارمەن كەزدەسۋى وتەدى. ۇرپاقتار ديالوگى «ءبىزدىڭ زاڭ - ءبىزدىڭ بولاشاق» تاقىرىبىنا ارنالماق.
جاستار ۇيىمدارى ەكولوگيالىق اكسيا وتكىزىپ، كونستيتۋتسيا كوشەسىندەگى ساياباقتى تازالايدى.
ساعات 11:00 دە ورتالىق بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر كىتاپحاناسى وقىرماندارعا ارنالعان «اتا زاڭ - التىن دىڭگەگىمىز» اتتى كورمە مەن تاعىلىم ساعاتىن دايىندايدى.
ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحانادا «قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ 30 جىلى: مەملەكەتتىلىكتى نىعايتۋ جانە زاڭ ۇستەمدىگى» اتتى كەزدەسۋ وتسە، ۇلتتىق قولجازبالار مەن سيرەك كىتاپتار ورتالىعىندا «كونستيتۋتسيا - تاۋەلسىزدىكتىڭ تىرەگى» اتتى كورمە اشىلادى.
ەسىل اۋدانىنىڭ اكىمدىگى №103 ورتا مەكتەپتە «كونستيتۋتسيا جانە مەن» تاقىرىبىندا BIR TOLQYNDA ديالوگ الاڭىن وتكىزەدى. ال بايقوڭىر اۋدانىنىڭ اكىمدىگى «اتا زاڭ» تاقىرىبىندا پوەزيا بايقاۋىن ۇيىمداستىرادى.
28 -تامىز كۇنى ساعات 10:00 دە زاعيپ جانە ناشار كورەتىن ازاماتتارعا ارنالعان ارنايى كىتاپحانادا «ايبارلى اسقار ەلدى اسقاقتاتار اتا زاڭ» اتتى تانىم ساعاتى وتەدى.
ءال- فارابي اتىنداعى وقۋشىلار سارايى «ادالدىق - سەنىم» اتتى چەللەندجدى باستايدى.
ەلورداداعى دوستىق ۇيىندە ەتنومادەني بىرلەستىكتەردىڭ جاستار قاناتتارى اراسىندا «كونستيتۋتسيا - ادىلەت پەن بىرلىكتىڭ كەپىلى» تاقىرىبىندا پىكىرتالاس وتەدى.
بايقوڭىر اۋدانىنىڭ اكىمدىگى 25 -تامىزدا بالالار اراسىندا «اتا زاڭ - تاۋەلسىزدىك تىرەگى» اتتى سۋرەت بايقاۋىن وتكىزسە، 29 -تامىزدا «Kitap Qala» كىتاپحاناسىندا «كونستيتۋتسيا - ماڭگىلىك ەلدىڭ تۇعىرى» اتتى كىتاپ كورمەسىن ۇيىمداستىرادى.
27-28 -تامىزدا بايقوڭىر اۋدانىنىڭ بەلسەندى ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ورتالىعىندا ەڭبەك ارداگەرلەرى اراسىندا ۇستەل تەننيسى مەن شاحماتتان جارىستار وتەدى.
29-30 -تامىزدا دا ءبىرقاتار ءىس- شارا جوسپارلانعان.
28-30 -تامىز كۇندەرى نۇرا اۋدانىندا سپورتتىق جارىستار لەگى وتەدى. 28 -تامىزدا ساعات 10:0 -دە №79 مەكتەپتە كونستيتۋتسيا كۇنىنە وراي «اتا زاڭىم - ايبىنىم» اتتى وقۋشىلار اراسىندا شاحمات ءتۋرنيرى وتەدى. 29 -تامىزدا ساعات 09:00 دە №78 مەكتەپتە اۋدان مەكەمەلەرى قىزمەتكەرلەرى اراسىندا شاعىن فۋتبولدان تۋرنير ۇيىمداستىرىلادى. 30 -تامىزدا ساعات 09:00 دە №79 مەكتەپتە نۇرا اۋدانى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى قىزمەتكەرلەرى اراسىندا شاعىن فۋتبولدان جارىس وتەدى.
29 -تامىزدا ساعات 11:00 دە «الجير» مۋزەي- مەموريالدى كەشەنىندە «اتا زاڭىم - ايبىنىم» اتتى ءدارىس وتەدى.
«الاتاۋ» سپورت كەشەنىندە وسى ۋاقىتتا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى قىزمەتكەرلەرى اراسىندا قول كۇرەسى، گىر تاسىن كوتەرۋ، ارقان تارتۋ سايىستارى ۇيىمداستىرىلادى.
قالاداعى قوعامدىق ورىنداردا - ۆوكزالداردا، اۋەجايدا، ساياباقتاردا، ساۋدا ورتالىقتارىندا قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك تۋى تاراتىلىپ، تانىمدىق ۆيكتورينالار وتكىزىلەدى.
29 -تامىزدا ساعات 19:00 دە ەركەعالي راحماديەۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق فيلارمونيادا «جاساي بەر، قازاق ەلى» اتتى مەرەكەلىك كونسەرت وتەدى.
سول كۇنى ساعات 19:00 دە ەسىل وزەنى جاعالاۋىنداعى امفيتەاتردا «اتا زاڭ - ازات ەلدىڭ ارقاۋى» اتتى كونسەرتتىك باعدارلاما وتەدى.
مەرەكە كۇندەرى ەلوردادا رەسپۋبليكالىق بالالار سۋرەت بايقاۋى «قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنا - 30 جىل: مەن ءوز قۇقىقتارىم مەن مىندەتتەرىمدى بىلەمىن» ۇيىمداستىرىلادى.